Niespodziewane odkrycie wagonu stołecznego metra z lat 50. Jak uratować zabytek?

Stan makiety niestety budzi obawy, czy uda się ją odrestaurować Foto: mat. pras.

Ostatnia wzmianka

W takich oto okolicznościach powstał wagon-makieta w skali 1:1. Jego naturalnej wielkości rozmiar miał umożliwić "szerokie testy wśród pasażerów", być okazją do zebrania uwag i doświadczeń. To jednak był już łabędzi śpiew metra głębokiego, a wraz z nim makiety wagonu. Informacja o makiecie w skali 1:1 była ostatnią, jaka ukazała się w prasie przed październikiem 1953 roku, gdy podjęto decyzję o ograniczeniu metra jedynie do odcinka testowego.

Jakie były dalsze losy wagonu do dziś - nie wiadomo.

Front wagonu-makiety jest mocno skorodowany, wciąż jednak zawiera elementy ułatwiające jego identyfikację Foto: mat. pras.

Ogłoszenie z portalu aukcyjnego

Tu wracamy do czasów współczesnych i do ogłoszenia jednego z popularnych portali aukcyjnych. Wśród wielu anonsów zawisł i ten o następującej treści: "Oferuję na sprzedaż stary wagon kolejowy, który może stać się interesującym projektem renowacyjnym lub unikalnym dodatkiem do Twojej kolekcji. Wagon zachował swój oryginalny charakter, choć wymaga odnowienia".

Dalej możemy przeczytać: "Stan techniczny: Wagon wymaga renowacji. Dach jest w pełni zachowany, lecz stan ogólny jest do poprawy.

Reklama

Wymiary:

Długość 6,60

Wysokość 2,70

Szerokość 2,90".

Poniżej w opisie autor ogłoszenia raz jeszcze wraca do stanu obiektu: "Wagon zachował cały dach, co jest istotnym atutem. Jednakże posiada pewne oznaki upływu czasu, w tym: Brak drewnianych ławek – wnętrze wymaga doposażenia."

Po obejrzeniu dołączonych zdjęć, które także pokazujemy czytelnikom "Życia Warszawy", nietrudno stwierdzić, że stan wagonu jest opłakany i tylko oko prawdziwego miłośnika pojazdów szynowych może w tych pordzewiałych blachach zobaczyć jego prawdziwą, historyczną wartość.

Reklama

Wagon-makieta metra głębokiego, jeśli uda się go odrestaurować, może stać się wspaniałą pamiątką epoki i atrakcją turystyczną Foto: mat. pras.

Zachwyt i niedowierzanie

Miejscem w sieci, w którym spotykają się fani komunikacji miejskiej, a ściślej stołecznego metra jest profil prowadzony na Facebooku przez wspomnianego wcześniej Jakuba Jastrzębskiego "Historia metra w Warszawie", poświęcony historii projektowania i budowy metra w stolicy. Tam też w poniedziałkowy wieczór pojawił się jego sensacyjny wpis: "Od kilku godzin zalewa mnie fala wiadomości, z treścią, w którą aż trudno mi uwierzyć! Otóż ktoś wystawił [...] makietę wagonu warszawskiego metra z lat 50. Wszystko wskazuje na to, że nie może być mowy o pomyłce".

Dalej autor pisze: "Uważam, że mimo fatalnego stanu to i tak cud, że to przetrwało. Ponieważ uważam, że trzeba go ocalić, a nie umiem czekać, jak ktoś inny zadziała (albo nie), więc podjąłem pierwsze kroki, żeby coś z tym zrobić. Możliwe, że będę musiał najpierw kupić wagon-makietę, a potem wymyślić następne kroki (nie podbijajcie ceny ;)). Uważam, że powinien trafić do jakiejś instytucji i przejść renowację."

Teraz od determinacji "znalazcy" będzie zależeć, czy akcja ratunkowa się powiedzie. Liczymy, że w tym szlachetnym dziele ratowania zabytku arcywarszawskiego nie zostanie on sam i ci, do których apelował, go wspomogą.

"Życie Warszawy" deklaruje, że będziemy śledzić rozwój sytuacji i informować na bieżąco. Apelujemy także o wsparcie w dziele ratowania tego cennego zabytku komunikacji. Specjalnie także, aby nie podgrzewać atmosfery pominęliśmy pisanie o sumach i miejscach związanych ze znaleziskiem, aby nie stało się ono przedmiotem spekulacji i źródłem niezdrowych emocji.