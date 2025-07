Dla malucha, czy dla nikogo? Problemy z warszawską wyprawką dla noworodków

PESEL i terminy

Urząd Miasta zdaje się mieć także odmienne zdanie na temat problemów z uzyskaniem numeru PESEL. W odpowiedzi czytamy, że mieszkańcy nie zgłaszają problemów z długim oczekiwaniem na numer PESEL dziecka. Podkreślono, że numer PESEL nadawany jest niezwłocznie, najczęściej w tym samym dniu, po zgłoszeniu urodzenia dziecka, na które rodzice mają 21 dni. Opóźnienia do 30 dni zdarzają się „w wyjątkowych, skomplikowanych przypadkach”, a wiele kompletnych wniosków o wyprawkę wraz z numerem PESEL jest składanych „nawet w ciągu kilku kilkunastu dni od narodzin dziecka”. Jednocześnie miasto poinformowało o pozytywnej zmianie, która już została wprowadzona – termin na złożenie wniosku o wyprawkę został wydłużony z miesiąca do 45 dni od dnia urodzenia dziecka, co było odpowiedzią na zgłaszane przez mieszkańców, że czas po narodzinach jest trudny i intensywny.

Wydawanie wyprawki w szpitalu – dlaczego nie?

Propozycja radnej dotycząca wydawania wyprawki bezpośrednio w szpitalu spotkała się z argumentami przeciwnymi ze strony Urzędu Miasta. Głównym problemem jest fakt, że „Wyprawka dla Warszawskiego Malucha” to program skierowany do warszawiaków i nowonarodzonych mieszkańców miasta. Jak zaznaczono, nie każda kobieta rodząca w warszawskich szpitalach jest mieszkanką Warszawy, podobnie jak nie każda Warszawianka rodzi swoje dziecko w Warszawie, co w przypadku wydawania wyprawki po porodzie „wykluczałoby część grupy, do której świadczenie jest skierowane”. Dodatkowo, Urząd Miasta wskazuje, że nie wszystkie szpitale w Warszawie są prowadzone przez władze samorządowe (np. są to szpitale prywatne), co rodzi trudności w skoordynowaniu i wprowadzeniu takiej zmiany.

Kurierem wygodniej?

Urząd Miasta utrzymuje, że obecna forma dostarczania wyprawki kurierem na adres zamieszkania podany we wniosku jest ceniona przez mieszkańców. Urzędnicy argumentują, że „w tym szczególnym i intensywnym czasie nie wymaga to wychodzenia z domu i transportowania wyprawki”. Oznacza to, że z perspektywy miasta, obecny system dostaw jest efektywny i komfortowy dla beneficjentów.

Mimo zgłaszanych przez radną Joannę Staniszkis problemów, ratusz, że system „Wyprawki dla Warszawskiego Malucha” funkcjonuje sprawnie, a podjęte już kroki (jak wydłużenie terminu na złożenie wniosku) wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Różnice w percepcji sytuacji sugerują, że problem może leżeć w indywidualnych doświadczeniach rodziców, które nie zawsze odzwierciedlają ogólne statystyki Urzędu Miasta.