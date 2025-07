Odszedł nosorożec Jacob, w Warszawie zamieszkała jego mama. Wzruszająca zmiana w zoo

Decyzja dla dobra gatunku

Przyjazd Jhansi do Warszawy to element szerszej strategii koordynatora gatunku nosorożca indyjskiego, mającej na celu optymalizację populacji tych zwierząt w europejskich ogrodach zoologicznych. Warszawska samica Shikari, partnerka Jacoba, została wycofana z rozrodu z powodu zmian nowotworowych w macicy. Tymczasem w Berlinie, gdzie do tej pory mieszkała Jhansi, sytuacja wymagała znalezienia miejsca dla młodej, rozrodczej samicy.

Jhansi, mająca 35 lat, wchodzi już w wiek nosorożcowej „starszej pani”. Decyzja koordynatora o przeniesieniu jej do Warszawy pozwoli innemu zoo kontynuować program rozrodczy, jednocześnie zapewniając Jhansi i Shikari, które już nie będą się rozmnażać, towarzystwo drugiej dorosłej samicy. Warszawskie zoo podkreśla, że dbanie o zwierzęta geriatryczne jest równie ważne, co rozmnażanie zagrożonych gatunków – chodzi o zapewnienie dożywotniej opieki tym, które już wniosły wkład w ochronę gatunku. Zarówno Jhansi, jak i Shikari znacząco wzbogaciły populację nosorożców indyjskich, a ich potomkowie, tacy jak Byś I (w Brazylii) czy Byś II (we Francji), żyją i rozwijają się w innych ogrodach zoologicznych.

Jhansi, mająca 35 lat, wchodzi już w wiek nosorożcowej „starszej pani” Foto: Warszawskie ZOO

Nowe relacje w Warszawie

Na początku Jhansi i Shikari będą mieszkały w oddzielnych boksach i na oddzielnych wybiegach. Pracownicy warszawskiego zoo będą uważnie obserwować ich interakcje „przez płot”. Jeśli ich wzajemne stosunki będą przyjazne i samice nie będą wykazywać wobec siebie agresji, zostaną połączone i będą wspólnie spędzać czas na obu wybiegach.

Przyjazd Jhansi to nie tylko ważne wydarzenie dla zoo, ale też wzruszające historia zataczająca koło. Matka Jacoba zajmuje teraz jego miejsce, by spędzić swoją nosorożcową emeryturę u boku partnerki syna. Jak z przymrużeniem oka komentuje zoo, „relacje między teściową a synową bywają różne, ale trzymamy kciuki, że dziewczyny się polubią”. Warszawskie zoo wita Jhansi z otwartymi ramionami i życzy jej pięknej i spokojnej emerytury w stolicy.