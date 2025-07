Asfaltowanie ul. Sobieskiego. Trasa w kierunku centrum zamknięta. Utrudnienia i objazdy

Duże zmiany w ruchu drogowym na Sadybie i w Wilanowie. Od środy wieczorem ulica Jana III Sobieskiego w kierunku centrum zostanie zamknięta na cztery dni. Pokazujemy jak zaplanować podróż.



Zgodnie z zapowiedziami, wykonawca trasy tramwajowej do Wilanowa rozpoczyna kluczowe prace na ulicy Jana III Sobieskiego. Ułożenie ostatniej warstwy asfaltu na jezdni w stronę centrum, między aleją Wilanowską a ulicą św. Bonifacego, to kolejny etap długotrwałej inwestycji. Mieszkańcy muszą przygotować się na znaczące utrudnienia, które dotkną kierowców, pieszych, rowerzystów oraz pasażerów komunikacji miejskiej. Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan zmian, by pomóc w zaplanowaniu podróży.

Reklama

Sobieskiego zamknięta na cztery dni

Główne utrudnienia rozpoczną się w nocy ze środy na czwartek, z 30 na 31 lipca. Przez cztery kolejne dni, aż do nocy z niedzieli na poniedziałek, z 3 na 4 sierpnia, kierowcy nie przejadą ulicą Jana III Sobieskiego w stronę centrum na odcinku od alei Wilanowskiej do ulicy św. Bonifacego. Przyśpieszenie prac w stosunku do harmonogramu okazało się możliwie dzięki wcześniejszemu zakończeniu robót przy krawężnikach i studzienkach na tym fragmencie.

Planowane objazdy dla kierowców

Dla kierowców zmierzających w kierunku centrum wyznaczone zostały objazdy. Najważniejsze trasy to:

• Aleja Wilanowska, a następnie ulice Wiertnicza i Powsińska do ulicy św. Bonifacego.