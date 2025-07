Egzaminy na studia wojskowe w WAT. Jak wyglądają testy sprawnościowe?

Test sprawności fizycznej sprawdzający siłę, szybkość i wytrzymałość oraz rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca predyspozycje do wykonywania zawodu żołnierza to wymagania dla kandydatów na oficerów. Egzaminy w Wojskowej Akademii Technicznej odbywają się do 25 lipca.



W Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej zarejestrowało się i złożyło wnioski w wojskowych centrach rekrutacji 2937 osób. Kandydaci mogli wybrać pośród 13 oferowanych kierunkach studiów, m.in.: Reklama budownictwo,

chemię,

elektronikę i telekomunikacje,

informatykę,

logistykę,

lotnictwo i kosmonautykę,

mechatronikę. Największym zainteresowaniem w tym roku cieszą się kierunki: logistyka ekonomiczna (8,4 os. na miejsce), kryptologia i cyberbezpieczeństwo (5,45 os. na miejsce),