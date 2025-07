Zakończyła się rekrutacja na Politechnikę Warszawską. Gdzie najtrudniej było się dostać?

cyberbezpieczeństwo – 1 053 aplikacjami,

lotnictwo i kosmonautyka – 1 038 aplikacji.

W procesie kwalifikacyjnym kandydaci mogli zdobyć na większości kierunków maksymalnie do 225 punktów kwalifikacyjnych, z wyjątkiem Architektury (jednolite studia magisterskie), gdzie maksymalna liczba punktów wyniosła 400, oraz kierunku Architecture, na którym możliwe było zdobycie do 100 punktów.

Najwyższe progi punktowe wymagane do zakwalifikowania się odnotowano na takich kierunkach jak Inżynieria i analiza danych oraz Aerospace Engineering, gdzie próg wyniósł 204 punkty. Bardzo wysokie wymagania punktowe były również na kierunkach Automatyka i robotyka oraz Cyberbezpieczeństwo, gdzie próg punktowy sięgnął 200 punktów. Kierunki takie jak Matematyka i analiza danych oraz Lotnictwo i kosmonautyka wymagały zdobycia około 198 punktów, a kierunek Mechanika i projektowanie maszyn miał próg punktowy powyżej 190 punktów.

Z kolei najniższe progi punktowe zanotowano na kierunkach takich jak Civil Engineering (Inżynieria lądowa), Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych oraz Papiernictwo i poligrafia, gdzie wystarczyło uzyskać 75 punktów. Podobnie niskie progi odnotowano na kierunkach Environmental Engineering oraz Transport, gdzie próg punktowy wyniósł 76 punktów. Niskie wymagania punktowe były też na kierunkach Inżynieria materiałowa oraz Electrical Engineering, gdzie próg oscylował odpowiednio wokół 80 oraz 83 punktów.

Reklama

Zgłosiło się 10 702 kandydatów, którzy łącznie złożyli 30 105 aplikacji

Największa konkurencja w rekrutacji na Politechnikę Warszawską

Największa konkurencja w tegorocznej rekrutacji panowała na kierunkach takich jak Cyberbezpieczeństwo, gdzie przypadało ponad 21 aplikacji na jedno miejsce, oraz Automatyka i robotyka stosowana, z 14,37 aplikacjami na miejsce. Również na kierunku Automatyka i robotyka notowano wysoki stosunek kandydatów do miejsc, sięgający 13,48 aplikacji na jedno miejsce. Kierunek Mechanika i projektowanie maszyn również cieszył się dużym zainteresowaniem, z 13,37 aplikacjami na miejsce, a Inżynieria i analiza danych miała stosunek 11,39 aplikacji na jedno miejsce.

Na niektóre kierunki przewidziano drugi etap kwalifikacji, który będzie przeznaczony dla kandydatów z list rezerwowych. Osoby te muszą potwierdzić swój udział w tym etapie do 24 lipca do godziny 15:00. Drugie wyniki rekrutacji na kierunki prowadzone w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku zostaną ogłoszone 24 lipca, a tam rekrutacja trwa do 20 lipca.

Politechnika Warszawska oferuje w tym roku ponad 5 tysięcy miejsc na ponad 60 kierunkach studiów.