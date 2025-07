Uniwersytet Warszawski na ósmym miejscu w rankingu. W jakiej kategorii?

W rankingu Best Global Universities corocznie ocenianych jest około 2200-2500 uczelni z ponad 100 krajów, a pierwsze miejsca od lat okupują wiodące amerykańskie i brytyjskie uniwersytety.

Pierwszą dziesiątkę tegorocznej edycji otwierają Harvard University, Massachusetts Institute of Technology oraz Stanford University, a wśród czołowych uczelni znalazły się też University of Oxford i University of Cambridge.

Jak podkreślają naukowcy, Uniwersytet Warszawski, choć nie znajduje się jeszcze w światowej czołówce, jest liderem w Polsce i systematycznie wspina się w globalnym zestawieniu, konsekwentnie umacniając swoją pozycję jako jedna z najlepszych polskich instytucji naukowych.