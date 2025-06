Uniwersytet Warszawski stawia na inwestycje. Co udało się zrobić w 2024 r.?

Nowy dom studencki, otwarcie budynku administracyjno-dydaktycznego na Górnym Dziedzińcu kampusu, koniec remontu budynku Porektorskiego oraz na poddaszu Pałacu Kazimierzowskiego – rektor Uniwersytetu Warszawskiego podsumował ubiegłoroczne inwestycje.



Jak można przeczytać w sprawozdaniu rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni, rok 2024 był dla Uniwersytetu Warszawskiego (UW) okresem dynamicznego rozwoju, w którym nacisk położono na inwestycje strategiczne.

– Rok 2024 przyniósł wiele powodów do dumy z działań podejmowanych na rzecz naszej uczelni. To był czas wytężonej pracy, ważnych decyzji i licznych osiągnięć, które zawdzięczamy wspólnemu wysiłkowi całej społeczności akademickiej. Głęboko wierzę, że dzięki naszej determinacji, współpracy i zaangażowaniu będziemy konsekwentnie realizować misję i strategię Uniwersytetu Warszawskiego, rozwijając go jako ośrodek nowoczesnej edukacji, badań i odpowiedzialnego przywództwa. Serdecznie dziękuję Państwu za codzienną pracę, pasję i oddanie na rzecz naszej Alma Mater – napisał prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, we wstępie do dokumentu.

Inwestycje Uniwersytetu Warszawskiego w 2024 r.

Zdaniem rektora najbardziej spektakularną inwestycją było otwarcie nowego Domu Studenta nr 7 na Służewiu, przy ul. Sulimy 4, które nastąpiło 17 września. Inwestycja kosztowała 94,9 mln zł. Nowoczesny gmach oferuje 382 miejsca w pokojach jedno- i dwuosobowych, zaprojektowanych z dbałością o komfort i funkcjonalność.

W nowym akademiku UW przy Sulimy 7 stidenci mają do dyspozycji jedno- i dwuosobowe pokoje oraz różnorodne przestrrzenie wspólne Foto: mat. pras.

Studenci mają do dyspozycji nie tylko wygodne pokoje, ale również bogate zaplecze rekreacyjne, w tym plac sportowy, rowerownię oraz malownicze alejki parkowe. Pod budynkiem znajduje się podziemny parking, który rozwiązuje problem parkowania w tej części miasta.