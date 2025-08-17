22.4°C
Życie Warszawy

Nauka samoobrony i pierwszej pomocy w Pałacu Kultury i Nauki

Publikacja: 17.08.2025 13:26

Podczas zajęć szczególny nacisk położony zostanie na naukę bezpiecznych i efektywnych reakcji w obliczu zagrożenia

Foto: Adobe Stock

rbi
Szkolenia w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej „STOP znieczulicy na ulicy” odbędą się we wrześniu w Pałacu Kultury i Nauki

Mieszkańcy Warszawy będą mieli okazję wziąć udział w darmowej kampanii społeczno-edukacyjnej „STOP znieczulicy na ulicy”. Wydarzenie odbędzie się 13 i 14 września oraz 20 i 21 września w Pałacu Kultury i Nauki, na 12. piętrze, w formie hybrydowej – zarówno stacjonarnie, jak i online.

Jak reagować w sytuacji zagrożenia?

Podczas zajęć szczególny nacisk położony zostanie na naukę bezpiecznych i efektywnych reakcji w obliczu zagrożenia. Organizatorzy kampanii rekomendują, aby w sytuacji zagrożenia spróbować odwrócić uwagę napastnika – zamiast od razu konfrontować się z napastnikiem, warto odciągnąć jego uwagę, na przykład udając zagubionego, głośno pytając o drogę albo wspominając o policji. Kolejna ważna zasada to wezwanie pomocy – zawsze należy dzwonić pod numer alarmowy 112 lub 986. Jeśli nie jest to możliwe samodzielnie, warto poprosić o pomoc inne osoby lub skorzystać z aplikacji alarmowej.

