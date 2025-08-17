Nauka samoobrony i pierwszej pomocy w Pałacu Kultury i Nauki

Podczas zajęć szczególny nacisk położony zostanie na naukę bezpiecznych i efektywnych reakcji w obliczu zagrożenia
Mieszkańcy Warszawy będą mieli okazję wziąć udział w darmowej kampanii społeczno-edukacyjnej „STOP znieczulicy na ulicy”. Wydarzenie odbędzie się 13 i 14 września oraz 20 i 21 września w Pałacu Kultury i Nauki, na 12. piętrze, w formie hybrydowej – zarówno stacjonarnie, jak i online.
Podczas zajęć szczególny nacisk położony zostanie na naukę bezpiecznych i efektywnych reakcji w obliczu zagrożenia. Organizatorzy kampanii rekomendują, aby w sytuacji zagrożenia spróbować odwrócić uwagę napastnika – zamiast od razu konfrontować się z napastnikiem, warto odciągnąć jego uwagę, na przykład udając zagubionego, głośno pytając o drogę albo wspominając o policji. Kolejna ważna zasada to wezwanie pomocy – zawsze należy dzwonić pod numer alarmowy 112 lub 986. Jeśli nie jest to możliwe samodzielnie, warto poprosić o pomoc inne osoby lub skorzystać z aplikacji alarmowej.
Po zdarzeniu należy okazać wsparcie ofierze, podchodząc do niej, pytając, czy potrzebuje pomocy i oferując swoje wsparcie. Jednocześnie bardzo ważne jest, aby zachować własne bezpieczeństwo i nie narażać się na niepotrzebne ryzyko – udana interwencja nie zawsze wymaga bezpośredniego kontaktu z napastnikiem, często skuteczniejsze będzie wezwanie odpowiednich służb.
Na końcu warto zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących napastnika, takich jak jego wygląd oraz kierunek, w którym się oddalił, ponieważ te informacje są bardzo istotne dla organów ścigania.
Akcja jest częścią kampanii „STOP znieczulicy na ulicy”. Jej celem jest uświadomienie, dlaczego tak często odwracamy wzrok, gdy ktoś potrzebuje pomocy, oraz pokazanie, co możemy zrobić, by to zmienić. „Wyjaśnimy, jak reagować mądrze i bezpiecznie, budując poczucie wspólnej sprawy. To może być Twoja siostra, brat, czy rodzic” – zapowiadają organizatorzy.
Kampania ma charakter oddolny i powstała jako odpowiedź na liczne przypadki obojętności wobec przemocy, które obserwujemy zarówno w Polsce, jak i na świecie. „To, co dzieje się na naszych oczach – i zbyt często pozostaje bez żadnej odpowiedzi – pokazuje, jak poważnym problemem jest bierność świadków. Celem naszej inicjatywy jest edukacja w zakresie skutecznych, a zarazem bezpiecznych sposobów reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz uświadamianie, jak ogromne konsekwencje niesie za sobą brak działania” – opisują inicjatorzy kampanii.