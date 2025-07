Warszawianka bezpieczna w wakacje. Ruszyły zapisy na bezpłatne zajęcia z samoobrony

• Grupa wtorkowa: start 5 sierpnia.

• Grupa środowa: start 6 sierpnia.

Obie grupy będą miały zajęcia w godzinach 17:00–19:00.

Telefoniczne zgłoszenia przyjmowane są dzisiaj, we wtorek 22 lipca, w godzinach od 8:00 do 14:00. Aby zarezerwować miejsce, należy zadzwonić pod numer 22 855 33 13. Należy pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona – każda grupa może liczyć maksymalnie 16 uczestniczek – dlatego decyduje kolejność zgłoszeń. Szybka decyzja i telefon to klucz do zapewnienia sobie miejsca na tym cennym szkoleniu.