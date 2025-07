Zamknięcie umowy było zależne od decyzji prezydenta Warszawy, który posiada prawo pierwokupu. Dzisiaj wiadomo już, że inwestycja dojdzie do skutku.

Wiceburmistrz potwierdza przebudowę ul. Chłodnej

Ulica Chłodna uznawana jest za jedną z najbardziej zaniedbanych ulic Woli. Jej remont będzie miał szczególny charakter ze względu na to, że jej układ urbanistyczny jest wpisany do ewidencji zabytków. Wiceburmistrz Woli, Adam Hać, potwierdził w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”, że po kilkunastu latach od remontu pierwszej części ul. Chłodnej została podpisana umowa na realizację drugiego etapu – odcinka od ul. Żelaznej do Towarowej.

Umowę podpisano zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, który stanowi, że budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. W związku z tym wykonanie projektu należy do spółki, którą współzarządza Robert Lewandowski.

Kolejna inwestycja spółki Lewandowskiego w Warszawie

Przebudowa ul. Chłodnej i budowa apartamentów nie jest pierwszą inwestycją spółki Monting Development w Warszawie. Na początku tego roku kupiła ona również nieruchomość na Ursynowie. To działka o powierzchni 1257 metrów kwadratowych u zbiegu ulic Cynamonowej i Indiry Ghandi. Miejsce to graniczyło z innym gruntem wykupionym przez tego dewelopera pod koniec 2023 roku. Na tym obszarze zrealizowana ma zostać nowoczesna inwestycja mieszkaniowa.