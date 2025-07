Uczniowie z Warszawy triumfują na olimpiadach naukowych

Jak informuje urząd miasta, lato 2025 przyniosło imponujące osiągnięcia polskich uczniów w prestiżowych międzynarodowych olimpiadach naukowych. Ogromną część z nich stanowią uczniowie z Warszawy.



Urzędnicy podkreślają, że młodzi naukowcy wykazali się ogromną wiedzą i umiejętnościami w dziedzinach matematyki, informatyki, geografii i chemii, zdobywając łącznie dziesiątki medali i plasując się w światowej czołówce.

Warszawiacy prymusami w matematyce i informatyce

Polscy matematycy osiągnęli historyczny sukces podczas 66. Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej, zdobywając 3 złote i 3 srebrne medale, co dało Polsce 4. miejsce w klasyfikacji krajowej ex aequo z Japonią. To najlepszy rezultat od 1973 roku, kiedy to w olimpiadzie uczestniczyło zaledwie 16 państw. Co warte podkreślenia, trzech z szóstki medalistów pochodziło z Warszawy.

Na podium stanęli: Stanisław Lada (XIV LO im. St. Staszica w Warszawie) - złoty medal, Magdalena Pudełko (V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie) - złoty medal, Jakub Świcarz (XIV LO im. St. Staszica w Warszawie) - złoty medal, Mateusz Wawrzyniak (Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu) - srebrny medal, Michał Wolny (XIV LO im. St. Staszica w Warszawie) - srebrny medal i Antoni Mazur (V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie) - srebrny medal. Opiekę nad reprezentacją sprawowali Dominik Burek oraz Tomasz Cieśla.

Od 9 do 13 lipca w rumuńskim mieście Kluż-Napoka odbyła się Środkowoeuropejska Olimpiada Informatyczna (CEOI). W rywalizacji uczestniczyło 64 zawodników z 15 krajów Europy Środkowej oraz 7 państw zaproszonych. Polska drużyna spisała się znakomicie, zdobywając cztery medale: Jerzy Olkowski (absolwent XIV LO im. St. Staszica w Warszawie) - złoty medal, Artur Smoleński (uczeń SP nr 221 w Warszawie) - srebrny medal, Franciszek Szymula (uczeń V LO im. Witkowskiego w Krakowie) - brązowy medal i Kacper Jonak (absolwent XIV LO im. St. Staszica w Warszawie) - brązowy medal. Opiekunami byli: prof. dr hab. Krzysztof Stencel oraz Antoni Buraczewski z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warszawscy uczniowie na olimpiadach geograficznej i chemicznej

Na odbywającej się w Wilnie od 30 czerwca do 3 lipca XI Europejskiej Olimpiadzie Geograficznej (EGEO) polscy uczniowie zdobyli 8 medali. Eryk Bednarczuk (XXVII LO w Warszawie) zdobył złoty medal i 2. wynik całej olimpiady, Jarosław Augustyniak (I LO w Gliwicach) - srebrny medal, Jakub Śmierciak (III LO w Opolu) - srebrny medal, Ksawery Koperski (XIV LO w Warszawie) - srebrny medal, Maciej Karpiński (VIII LO w Warszawie) - srebrny medal, Karol Kurzynoga (I LO w Łodzi) - brązowy medal, Jan Strzelecki (XIV LO w Warszawie) - brązowy medal i Mateusz Stawarz (II LO w Rybniku) - brązowy medal. Zawody obejmowały test wiedzy, zadania terenowe oraz quiz multimedialny. Uczniowie nie tylko rywalizowali, ale też uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych, poznając Litwę i jej dziedzictwo.