Życie Warszawy

Jazda na hulajnodze elektrycznej. Darmowe szkolenie dla nauczycieli w Warszawie

Publikacja: 17.10.2025 13:45

Fundacja Drogi Mazowsza z Warszawy szkoli nauczycieli wychowania komunikacyjnego z bezpiecznej jazdy

Fundacja Drogi Mazowsza z Warszawy szkoli nauczycieli wychowania komunikacyjnego z bezpiecznej jazdy hulajnogą elektryczną

Foto: D'Action Images/Adobe Stock

Katarzyna Pryga
Jak rozwiązać problem wypadków dzieci i nastolatków na hulajnogach elektrycznych? Fundacja Drogi Mazowsza proponuje specjalne szkolenia dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego. W październiku odbędą się jeszcze dwie tury trzydniowych zajęć.

Szkolenie pozwoli zdobyć nauczycielom teoretyczne i praktyczne umiejętności, a następnie przekazać je uczniom. Zajęcia są w pełni darmowe. Z zapisami warto się pospieszyć: o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Jazda na hulajnodze elektrycznej. Darmowe szkolenie dla nauczycieli

Zajęcia z bezpiecznej jazdy na hulajnogach elektrycznych dla nauczycieli organizuje Fundacja Drogi Mazowsza. Na październik przewidziano trzy tury trzydniowego szkolenia. Pierwsze wystartowało 15.10, a kolejne zaplanowano na:

  • 20-21 października, 19 listopada,
  • 27-28 października, 20 listopada.

Zakres szkolenia (3 x 4,45 h) obejmuje m.in. teorię metodyki wychowania komunikacyjnego i współczesnych narzędzi edukacji w ruchu drogowym. Nauczycieli czeka także lekcja dotycząca pierwszej pomocy, serwisowania roweru i warsztaty jazdy hulajnogą elektryczną.

Polecane
Mężczyzna pędził na hulajnodze prawie 47 km/h. Policja ukarała go wysokim mandatem
bezpieczeństwo
1800 zł mandatu za jazdę na hulajnodze. Policyjne nagrania
Szkolenie jest prowadzone w siedzibie Fundacji Drogi Mazowsza (ul. Redaktorska 18, zapisy: [email protected]).

Wypadki dzieci z udziałem hulajnóg. Pomogą wyszkoleni nauczyciele?

W ostatnim czasie w mediach pojawia się coraz więcej informacji o wypadkach z udziałem hulajnóg elektrycznych. Ofiarami wypadków są zarówno osoby dorosłe, jak dzieci i nastolatki, a liczba incydentów rośnie. Użytkownicy hulajnóg elektrycznych są także coraz częściej sprawcami groźnych wypadków m.in. na terenie Warszawy. Pod koniec sierpnia tego roku, na Krakowskim Przedmieściu młody mężczyzna wjechał hulajnogą elektryczną w wózek z dzieckiem. Z kolei w ubiegłym tygodniu na terenie Piaseczna zatrzymano 14-latka, który poruszał się hulajnogą elektryczną będąc pod wpływem alkoholu.

W mediach trwa dyskusja o tym, w jaki sposób zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i nastolatków, wybierających ten środek transportu. Jedną z przyczyn rosnącej liczby wypadków może być brak wiedzy (o przepisach ruchu drogowego) i doświadczenia.

„W tym roku mamy przykład tego, jak wygląda nauka samopas. Dzieci dostają kartę rowerową na pojazd, jakiego nie miały nigdy w ręku. Rodzice kupują im hulajnogi elektryczne na pierwszą komunię świętą czy za zdanie do czwartej klasy. I później jest problem” – wyjaśnia na łamach TVN24 Adam Sobieraj z Fundacji Drogi Mazowsza.

Przedstawiciele Fundacji chcą dotrzeć z wiedzą do dzieci, zaczynając od szkolenia instruktorów-nauczycieli. Sugerują również, że pomocne mogą być zmiany prawne, w tym m.in. kwestia podniesienia wieku, w którym dzieci mogą poruszać się po drogach publicznych na hulajnogach elektrycznych (obecnie wiek powyżej 10 lat pod warunkiem posiadania karty rowerowej).

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

