Jazda na hulajnodze elektrycznej. Darmowe szkolenie dla nauczycieli w Warszawie

Szkolenie jest prowadzone w siedzibie Fundacji Drogi Mazowsza (ul. Redaktorska 18, zapisy: [email protected]).

Wypadki dzieci z udziałem hulajnóg. Pomogą wyszkoleni nauczyciele?

W ostatnim czasie w mediach pojawia się coraz więcej informacji o wypadkach z udziałem hulajnóg elektrycznych. Ofiarami wypadków są zarówno osoby dorosłe, jak dzieci i nastolatki, a liczba incydentów rośnie. Użytkownicy hulajnóg elektrycznych są także coraz częściej sprawcami groźnych wypadków m.in. na terenie Warszawy. Pod koniec sierpnia tego roku, na Krakowskim Przedmieściu młody mężczyzna wjechał hulajnogą elektryczną w wózek z dzieckiem. Z kolei w ubiegłym tygodniu na terenie Piaseczna zatrzymano 14-latka, który poruszał się hulajnogą elektryczną będąc pod wpływem alkoholu.

W mediach trwa dyskusja o tym, w jaki sposób zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i nastolatków, wybierających ten środek transportu. Jedną z przyczyn rosnącej liczby wypadków może być brak wiedzy (o przepisach ruchu drogowego) i doświadczenia.

„W tym roku mamy przykład tego, jak wygląda nauka samopas. Dzieci dostają kartę rowerową na pojazd, jakiego nie miały nigdy w ręku. Rodzice kupują im hulajnogi elektryczne na pierwszą komunię świętą czy za zdanie do czwartej klasy. I później jest problem” – wyjaśnia na łamach TVN24 Adam Sobieraj z Fundacji Drogi Mazowsza.

Przedstawiciele Fundacji chcą dotrzeć z wiedzą do dzieci, zaczynając od szkolenia instruktorów-nauczycieli. Sugerują również, że pomocne mogą być zmiany prawne, w tym m.in. kwestia podniesienia wieku, w którym dzieci mogą poruszać się po drogach publicznych na hulajnogach elektrycznych (obecnie wiek powyżej 10 lat pod warunkiem posiadania karty rowerowej).