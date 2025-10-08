Kolizja z udziałem kierującego hulajnogą w Warszawie
Policja informuje o dwóch niebezpiecznych sytuacjach na drodze z udziałem użytkowników hulajnóg. W obu przypadkach zachowanie kierujących jednośladami mogło spowodować poważne konsekwencje.
Do zdarzenia doszło na ulicy Człuchowskiej w Warszawie. Mężczyzna na hulajnodze elektrycznej poruszał się drogą dla rowerów wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich, po czym wjechał na przejazd dla rowerów na czerwonym świetle. Jadący hulajnogą uderzył w jadącą prawidłowo toyotę. Siła uderzenia odbiła hulajnogę, która uderzyła jeszcze stojącego na lewym pasie nissana. Mimo groźnie wyglądającego zderzenia mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń i wstał o własnych siłach. Zarówno on, jak i kierująca autem kobieta odjechali z miejsca zdarzenia. Sytuację zgłosiła kierująca nissanem.
Dzięki zapisom miejskiego monitoringu udało się ustalić numer rejestracyjny uczestniczącej w zdarzeniu toyoty, a informacje o użytkowniku hulajnogi przekazała firma wypożyczająca sprzęt. Jak ustalili policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, sprawcą kolizji był kierujący hulajnogą elektryczną 20-letni mężczyzna, który zignorował sygnalizację świetlną. Nałożono na niego mandat karny w wysokości 2000 zł. Karę tej samej wysokości otrzymała kierująca toyotą za oddalenie się z miejsca zdarzenia i nieudzielenie pomocy.
Do drugiego zdarzenia doszło w Piasecznie. Policjant tamtejszej drogówki zatrzymał do kontroli jadącego na hulajnodze elektrycznej 14-latka. Okazało się, że nie tylko nie posiada on karty rowerowej, ale jest też nietrzeźwy. Na to, że nastolatek może być pod wpływem alkoholu, wskazywało jego zachowanie. Policjant wezwał więc na miejsce jego opiekuna prawnego i przeprowadził badanie alkomatem. Potwierdziło ono, że chłopak miał ponad pół promila alkoholu w organizmie. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.
Policja apeluje, by takie zdarzenia były przestrogą nie tylko dla samych użytkowników hulajnóg, ale również dla rodziców dzieci, które poruszają się tego typu jednośladami. Funkcjonariusze przypominają, że hulajnoga elektryczna to nie zabawka, lecz pojazd, którego prowadzenie wymaga odpowiedzialności i znajomości przepisów.
Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, także kierujący hulajnogami elektrycznymi mają obowiązek przestrzegania przepisów drogowych, w tym sygnałów świetlnych, a ich lekceważenie może prowadzić do podobnych, niebezpiecznych sytuacji i poważnych skutków.