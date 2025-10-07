10.1°C
1018.4 hPa
Życie Warszawy

Kryzys oświaty w Warszawie. Brakuje 3 tys. nauczycieli. Najgorzej jest w podstawówkach

Publikacja: 07.10.2025 00:40

Warszawska oświata cierpi na chroniczny problem niedoboru kadrowego

Warszawska oświata cierpi na chroniczny problem niedoboru kadrowego

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
W warszawskiej oświacie brakuje ponad 3 tysięcy nauczycieli. Mimo zapewnień władz miasta o stabilizacji i rekordowych inwestycjach, twarde dane ujawniają poważną lukę kadrową. Najwięcej wakatów dotyczy szkół podstawowych i specjalistów wspierających uczniów.

Warszawska oświata, chlubiąca się mianem jednej z najlepiej finansowanych w Polsce, stoi przed poważnym wyzwaniem kadrowym. Jak wynika z najnowszych danych stołecznego ratusza, w warszawskich placówkach oświatowych w tym roku szkolnym nieobsadzonych pozostaje 3118,38 etatów z godzinami ponadwymiarowymi. Jednocześnie władze miasta przedstawiają sytuację jako stabilną, a nawet optymistyczną. Kiedy miasto chwali się rekordowymi inwestycjami, należy zadać pytanie – skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?

Polecane
Stypendyści mają szansę na nawiązanie nowych znajomości i rozwój osobisty w inspirującym środowisku
stypendia
Nawet 1500 zł dla studentów z Warszawy

Miliony na edukację w Warszawie, ale nauczycieli brakuje

Jak zapewnia wiceprezydent Renata Kaznowska - „Warszawa stale inwestuje w edukację, tworzy warunki do pracy i nauki w przyjaznym i nowoczesnym środowisku”. Skala zarządzania stołecznej oświaty jest imponująca – miasto jest organem prowadzącym dla 500 szkół i 362 przedszkoli, zatrudniając kadrę ponad 32 tys. nauczycieli. Ratusz ma również solidne argumenty finansowe. Nauczyciele w stolicy mają otrzymywać podwyższone pensje zasadnicze, dodatki motywacyjne, a w roku szkolnym 2024/2025 zwiększono dodatki funkcyjne dla kadry zarządzającej, wychowawców oraz opiekunów stażu. Dodatkowo miasto zapewnia wsparcie metodyczne i bezpłatne szkolenia.

Wiceprezydent Kaznowska wskazuje na stabilność jako powód do optymizmu, podkreślając, że „liczba wakatów utrzymuje się na stałym poziomie, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość”. Jako dowód efektywności podaje fakt, że w ostatnich 6 latach miasto wybudowało ponad 40 placówek oświatowych i wszystkie mają obsadę pedagogiczną.

Niemniej jednak, utrzymujący się stały poziom wakatów, wskazujący na zapotrzebowanie ponad 3 tys. dodatkowych pracowników, trudno nazwać sukcesem. Jest to raczej symptom chronicznego niedoboru kadrowego, który stanowi realne obciążenie dla pracujących pedagogów, a w konsekwencji może negatywnie wpływać na jakość nauczania, niezależnie od samych nakładów finansowych.

Reklama
Reklama
Polecane
Warszawa notuje lawinowy wzrost liczby uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
nowy rok szkolny
Ubywa przedszkolaków, przybywa uczniów z orzeczeniem

Ponad połowa wakatów w podstawówkach

Analiza statystyk wakatów ujawnia, gdzie problem jest najbardziej dotkliwy. Niekwestionowanym liderem niechlubnego rankingu są szkoły podstawowe, w których brakuje aż 1832,82 etatu. Oznacza to, że ponad połowa wszystkich wakatów koncentruje się w podstawowym segmencie edukacji, co bezpośrednio uderza w najmłodszych uczniów.

Poważne braki kadrowe występują również w innych typach placówek:

• W przedszkolach odnotowano niedobór 424,42 etatu.

• W liceach ogólnokształcących brakuje 414,09 etatu.

• W technikach nieobsadzone jest 338,95 etatu.

Reklama
Reklama

Mniejsze, ale znaczące luki odnotowano także w szkolnictwie zawodowym i specjalnym, np. w branżowych szkołach I stopnia (82,32 etatu) i szkołach specjalnych przysposabiających do pracy (18,41 etatu).

Polecane
W ramach oferty wsparcia kondycji psychicznej dzieci i nastolatków w każdej miejskiej szkole zapewni
zdrowie psychiczne
Pedagog i psycholog dla młodego człowieka. Gdzie szukać wsparcia dla dziecka?

Problem specjalistycznego wsparcia

Największy kryzys kadrowy w Warszawie dotyczy stanowisk związanych ze wsparciem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wskazuje to na rosnące braki w zakresie pedagogiki specjalnej i psychologii w oświacie.

Największe luki kadrowe odnotowano na stanowiskach:

• Nauczyciel dla dziecka z orzeczeniem: luka wynosząca aż 820,03 etatu.

• Zajęcia rewalidacyjne: brakuje 263,79 etatu.

Reklama
Reklama

• Świetlice szkolne: niedobór w wysokości 238,19 etatu.

• Wychowanie przedszkolne: brak 199,57 etatu.

Władze miasta potwierdzają, że najczęściej nieobsadzone stanowiska to nauczyciel wspomagający, specjalista prowadzący rewalidację, nauczyciel wychowania przedszkolnego i pedagog specjalny.

Jednocześnie braki dotykają też przedmiotów kluczowych dla edukacji ogólnej:

• Matematyka: brakuje 138,01 etatu.

Reklama
Reklama

• Język angielski: niedobór 101,29 etatu.

• Język polski: brak 101,15 etatu.

• Edukacja zdrowotna: luka w wysokości 117,60 etatu.

• Wychowanie fizyczne: brakuje 72,67 etatu.

• Pozostałe przedmioty stanowią znaczącą część sumy wakatów, osiągając niedobór 1001,99 etatu.

Reklama
Reklama
Polecane
Laureaci poprzedniej edycji nagrody
stołeczne wyróżnienie
Pieniądze dla młodych od prezydenta Warszawy. Rusza VI edycja nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego

Jak zwalczyć braki kadrowe?

Chociaż miasto podejmuje szereg działań finansowych i szkoleniowych, a ratusz „nie ustaje w działaniach zachęcających do wybierania tego szczególnego zawodu”, twarde statystyki świadczą o głębokim, strukturalnym problemie.Tak ogromnej liczby wakatów nie da się zredukować samymi podwyżkami i dodatkami. Wskazuje ona na konieczność gruntownej reformy systemowej, a przede wszystkim pilnych działań, które zachęcą młodych ludzi do podjęcia pracy w edukacji, zwłaszcza w obszarach wymagających specjalistycznego przygotowania i zajmujących się najwrażliwszymi uczniami.

Czy warszawska oświata, udźwignie ciężar 3 tysięcy brakujących rąk do pracy w nowym roku szkolnym bez uszczerbku dla jakości nauczania? Brakuje odpowiedzi.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Podczas dwóch dni targów będzie można spotkać się z ponad 80 wystawcami – politechnicznymi kołami na
targi

Studenci pokażą, co potrafią. Kiedy rusza KONIK?

Podczas spotkań eksperci z UW i WIM – PIB będą na bieżąco komentować nominacje i decyzje Komitetu No
promocja nauki

Tydzień Noblowski na UW. Eksperci przybliżą sylwetki laureatów

Stypendyści mają szansę na nawiązanie nowych znajomości i rozwój osobisty w inspirującym środowisku
stypendia

Nawet 1500 zł dla studentów z Warszawy

57 kleryków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego i 52 seminarzystów Archidiecezjalnego Se
nowy rok akademicki

Rok formacyjny dla 109 kleryków w Archidiecezji Warszawskiej

Wysokość wsparcia finansowego zależy od kategorii i jest przyznawana na okres maksymalnie 12 miesięc
stypendia

Jesteś sportowcem z Warszawy? Możesz dostać 2500 złotych

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego inauguracja roku akademickiego 2025/2026 odbyła się we wtor
nowy rok akademicki

Koniec wakacji dla studentów. Uczelnie rozpoczynają naukę

Nowy budynek Wydziału Psychologii UW na Ochocie
zaplecze dydaktyczne

Psychologowie w strefie komfortu. Nowy budynek Wydziału Psychologii UW

Dla 44 proc. zbadanych Uniwersytetów Trzeciego Wieku głównym celem była edukacja osób starszych, a d
seniorzy

Uniwersytety Trzeciego Wieku świętują 50-lecie. Przewaga słuchaczek

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama