Pieniądze dla młodych od prezydenta Warszawy. Rusza VI edycja nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego

Nagroda ma na celu wyróżnienie osób w wieku od 15 do 26 lat, które swoją pasją i energią zmieniają stolicę na lepsze. Jest to sposób na uhonorowanie wkładu młodego pokolenia w upowszechnianie wartości takich jak odpowiedzialność, wrażliwość na krzywdę innych i zaangażowanie w życie publiczne, co doskonale wpisuje się w idee patrona nagrody.
W tegorocznej edycji docenione zostaną projekty i działania o charakterze prospołecznym, które zostały zrealizowane w 2024 roku. Zgłoszenia mogą nadsyłać różne podmioty: organizacje pozarządowe, szkoły, uczelnie, instytucje publiczne, a także osoby prywatne, które chcą wyróżnić zaangażowanych młodych ludzi. Co istotne, regulamin wyraźnie zaznacza, że nie ma możliwości zgłoszenia samego siebie. Kandydaci muszą być mieszkańcami Warszawy lub działać na jej terenie. Oceny kandydatur dokona Kapituła, która w pierwszej kolejności sprawdzi, czy zgłoszenia dotyczą realizacji działań na rzecz poszanowania praw człowieka, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju społeczności lokalnych. Dodatkowe kryteria, brane pod uwagę, to m.in. spójność działań z ideami obywatelskimi oraz ich trwałość i lokalny charakter.
Nagroda ma nie tylko wymiar symboliczny, ale również finansowy. Łączna pula nagród w tej edycji wynosi aż 50 tysięcy złotych (w tym 30 tysięcy złotych dla osób działających indywidualnie i 20 tysięcy złotych dla osób działających wspólnie). Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych: dla osób w wieku 15-19 lat oraz 20-26 lat, z podziałem na działalność indywidualną i zespołową.
W składzie Kapituły, która wyłoni laureatów, zasiadają uznane autorytety z różnych środowisk, w tym przedstawiciele Rady m.st. Warszawy, Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a także członkowie rodziny Tadeusza Mazowieckiego i laureaci poprzedniej, V edycji.
Proces zgłoszeń do nagrody jest już w toku. Formularze można wysyłać tylko do 10 października 2025 roku. Po zamknięciu naboru, Kapituła rozpocznie obrady, które potrwają od października do listopada. Uroczysta gala wręczenia nagród zaplanowana jest na 24 listopada 2025 roku. Wydarzenie będzie okazją do uhonorowania młodych liderów i podkreślenia znaczenia ich głosu w dyskusji o przyszłości Warszawy. Władze miasta i organizatorzy zachęcają wszystkich do zgłaszania kandydatów, ponieważ nagroda jest nie tylko wyróżnieniem, ale także sposobem na pokazanie, że codzienna praca na rzecz innych ma realną wartość.