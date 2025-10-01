Pieniądze dla młodych od prezydenta Warszawy. Rusza VI edycja nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego

Warszawa ogłasza nabór do szóstej edycji prestiżowej Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego. Wyróżnienie jest przeznaczone dla młodych osób, które swoją działalnością wzbogacają życie obywatelskie stolicy. Na laureatów czekają statuetki oraz wysokie nagrody pieniężne.



Nagroda ma na celu wyróżnienie osób w wieku od 15 do 26 lat, które swoją pasją i energią zmieniają stolicę na lepsze. Jest to sposób na uhonorowanie wkładu młodego pokolenia w upowszechnianie wartości takich jak odpowiedzialność, wrażliwość na krzywdę innych i zaangażowanie w życie publiczne, co doskonale wpisuje się w idee patrona nagrody.

Nagradzane projekty i zasady zgłoszeń

W tegorocznej edycji docenione zostaną projekty i działania o charakterze prospołecznym, które zostały zrealizowane w 2024 roku. Zgłoszenia mogą nadsyłać różne podmioty: organizacje pozarządowe, szkoły, uczelnie, instytucje publiczne, a także osoby prywatne, które chcą wyróżnić zaangażowanych młodych ludzi. Co istotne, regulamin wyraźnie zaznacza, że nie ma możliwości zgłoszenia samego siebie. Kandydaci muszą być mieszkańcami Warszawy lub działać na jej terenie. Oceny kandydatur dokona Kapituła, która w pierwszej kolejności sprawdzi, czy zgłoszenia dotyczą realizacji działań na rzecz poszanowania praw człowieka, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju społeczności lokalnych. Dodatkowe kryteria, brane pod uwagę, to m.in. spójność działań z ideami obywatelskimi oraz ich trwałość i lokalny charakter.

Pieniądze i prestiż dla młodych liderów

Nagroda ma nie tylko wymiar symboliczny, ale również finansowy. Łączna pula nagród w tej edycji wynosi aż 50 tysięcy złotych (w tym 30 tysięcy złotych dla osób działających indywidualnie i 20 tysięcy złotych dla osób działających wspólnie). Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych: dla osób w wieku 15-19 lat oraz 20-26 lat, z podziałem na działalność indywidualną i zespołową.

W składzie Kapituły, która wyłoni laureatów, zasiadają uznane autorytety z różnych środowisk, w tym przedstawiciele Rady m.st. Warszawy, Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a także członkowie rodziny Tadeusza Mazowieckiego i laureaci poprzedniej, V edycji.