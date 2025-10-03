Nawet 1500 zł dla studentów z Warszawy. Nabór wniosków stypendialnych tylko do 10 października

Stypendyści mają szansę na nawiązanie nowych znajomości i rozwój osobisty w inspirującym środowisku
Program stypendialny, realizowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II, to inicjatywa z długą tradycją – wspiera utalentowaną młodzież już od 2005 roku. Dotychczas skorzystało z niego ponad 10 tysięcy osób. To oferta dla tych, którzy wyróżniają się nie tylko wynikami w nauce, ale także dodatkowymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, sportowymi lub zaangażowaniem w życie społeczne miasta. Stypendium ma pomóc osobom, które pomimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych czy rodzinnych, osiągają sukcesy.
Stypendia przeznaczone są dla studentów uczących się w Warszawie. Aby ubiegać się o wsparcie, należy spełnić kilka kluczowych warunków. Kandydaci muszą legitymować się średnią ocen co najmniej 3,5. Ważne jest również kryterium dochodowe – miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 3000 zł. Stypendium to szansa dla tych, którzy mają solidne osiągnięcia w nauce i poza nią, a jednocześnie ich sytuacja materialna wymaga wsparcia.
Stypendium im. Jana Pawła II to konkretne wsparcie finansowe, wypłacane w ratach. Jego miesięczna wysokość waha się od 500 do 1500 zł, w zależności od oceny wniosku i liczby zgromadzonych punktów. Przyznawanie wsparcia ma charakter konkursu, dlatego kluczowe jest skompletowanie odpowiedniej dokumentacji. Wniosek składa się drogą elektroniczną, ale jego ocena zależy od załączonych zaświadczeń.
Oprócz poświadczeń wyników w nauce i sytuacji materialnej, największą wagę mają udokumentowane dodatkowe osiągnięcia i aktywności. Kopie dyplomów, certyfikatów, rekomendacje od nauczycieli czy trenerów mogą znacząco zwiększyć szanse na otrzymanie stypendium. Osoby, które aplikują po raz pierwszy, mogą wykazać swoje osiągnięcia z aż trzech ostatnich lat, co daje dużą możliwość zdobycia dodatkowych punktów.
Stypendium to nie tylko comiesięczne wsparcie materialne. Centrum Myśli Jana Pawła II oferuje stypendystom możliwość aktywnego udziału w specjalnym programie. To okazja do rozwoju, integracji i wymiany doświadczeń. W ramach programu organizowane są cykliczne spotkania, takie jak comiesięczny Dzień Stypendysty, a także tematyczne spotkania integracyjne. Stypendyści mają szansę na nawiązanie nowych znajomości i rozwój osobisty w inspirującym środowisku.
Nabór wniosków na rok akademicki 2025/2026 dla studentów trwa do 10 października 2025 roku. To zatem ostatni dzwonek, aby złożyć wniosek. Warto sprawdzić szczegółowy wykaz wymaganych załączników na stronie programu i dokładnie przygotować dokumentację.
Stypendium im. Jana Pawła II to szansa na połączenie finansowego wsparcia z możliwością rozwoju w unikalnej społeczności.