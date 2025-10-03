Nawet 1500 zł dla studentów z Warszawy. Nabór wniosków stypendialnych tylko do 10 października

Początek roku akademickiego to idealny moment, by pomyśleć o dodatkowym wsparciu finansowym. Stołeczni studenci mają na to szansę dzięki stypendiom im. Jana Pawła II, ale muszą się pospieszyć. Nabór wniosków trwa tylko do 10 października.



Program stypendialny, realizowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II, to inicjatywa z długą tradycją – wspiera utalentowaną młodzież już od 2005 roku. Dotychczas skorzystało z niego ponad 10 tysięcy osób. To oferta dla tych, którzy wyróżniają się nie tylko wynikami w nauce, ale także dodatkowymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, sportowymi lub zaangażowaniem w życie społeczne miasta. Stypendium ma pomóc osobom, które pomimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych czy rodzinnych, osiągają sukcesy.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Stypendia przeznaczone są dla studentów uczących się w Warszawie. Aby ubiegać się o wsparcie, należy spełnić kilka kluczowych warunków. Kandydaci muszą legitymować się średnią ocen co najmniej 3,5. Ważne jest również kryterium dochodowe – miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 3000 zł. Stypendium to szansa dla tych, którzy mają solidne osiągnięcia w nauce i poza nią, a jednocześnie ich sytuacja materialna wymaga wsparcia.

Wysokość wsparcia i jak zwiększyć swoje szanse?

Stypendium im. Jana Pawła II to konkretne wsparcie finansowe, wypłacane w ratach. Jego miesięczna wysokość waha się od 500 do 1500 zł, w zależności od oceny wniosku i liczby zgromadzonych punktów. Przyznawanie wsparcia ma charakter konkursu, dlatego kluczowe jest skompletowanie odpowiedniej dokumentacji. Wniosek składa się drogą elektroniczną, ale jego ocena zależy od załączonych zaświadczeń.

Oprócz poświadczeń wyników w nauce i sytuacji materialnej, największą wagę mają udokumentowane dodatkowe osiągnięcia i aktywności. Kopie dyplomów, certyfikatów, rekomendacje od nauczycieli czy trenerów mogą znacząco zwiększyć szanse na otrzymanie stypendium. Osoby, które aplikują po raz pierwszy, mogą wykazać swoje osiągnięcia z aż trzech ostatnich lat, co daje dużą możliwość zdobycia dodatkowych punktów.