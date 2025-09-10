18.6°C
Życie Warszawy

Nowy rok szkolny w liczbach i faktach. Ubywa przedszkolaków, przybywa uczniów z orzeczeniem

Publikacja: 10.09.2025 11:00

Warszawa notuje lawinowy wzrost liczby uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

Foto: pixabay.com

Kacper Komaiszko
Tegoroczne wydatki na stołeczną oświatę sięgną rekordowych 10 mld zł, co pozwala na inwestycje, budowę nowych placówek oraz rozwój programów wspierających uczniów i kadrę pedagogiczną. Warszawa mierzy się z wyzwaniami demograficznymi i rosnącą liczbą uczniów ze specjalnymi potrzebami, odpowiadając na nie nowymi inicjatywami.

Niemal 280 tysięcy dzieci i młodzieży z miejskich placówek oświatowych rozpoczęło nowy rok szkolny. Z początkiem września ruszyły trzy nowe szkoły, a z budżetu miasta finansowane są również modernizacje i remonty w placówkach oświatowych w całej stolicy. W tym roku kalendarzowym na same inwestycje przeznaczono prawie pół miliarda złotych.

Nowoczesne inwestycje w infrastrukturę

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, pierwsi uczniowie przekroczyli progi trzech nowych szkół podstawowych. Ponad 2 tysiące dzieci i młodzieży rozpoczęło naukę w placówce przy ulicy Silnikowej na Ursusie, przy ulicy Szeligowskiej na Bemowie oraz przy ulicy Konstruktorskiej na Mokotowie. Warto zaznaczyć, że ta ostatnia została w całości sfinansowana przez prywatnego inwestora. Inwestycje w warszawską oświatę mają charakter długofalowy. Od 2018 roku oddano do użytku już 20 nowych szkół, a kolejnych 8 placówek znajduje się obecnie na etapie planowania.

Wyzwania demograficzne a rozbudowa miasta

W roku szkolnym 2025/2026, łączna liczba dzieci, uczniów i słuchaczy w szkołach prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawa wynosi 278,9 tys. Co ciekawe, do stołecznych szkół uczęszczają uczniowie aż ze 113 krajów świata. Jednocześnie, Warszawa, podobnie jak inne samorządy w Polsce, mierzy się z narastającym problemem niżu demograficznego. Liczba dzieci zameldowanych w stolicy maleje z roku na rok. Porównując dane, w 2024 roku zameldowano nieco ponad 11,8 tys. dzieci, podczas gdy zaledwie pięć lat wcześniej było to ponad 18,7 tys.

Warszawski samorząd dysponuje najbardziej rozbudowaną siecią szkolnictwa specjalnego w Polsce, liczącą 77 placówek

Spadek demografii jest szczególnie widoczny w stołecznych przedszkolach. Na podstawie danych meldunkowych z ewidencji ludności szacuje się, że za trzy lata w Warszawie będzie o ponad 15,5 tys. mniej przedszkolaków niż obecnie. Mimo to, miasto kontynuuje budowę nowych placówek. Jak wyjaśnia wiceprezydentka Renata Kaznowska, wynika to z paradoksu, w którym dzielnice centralne „starzeją się”, natomiast dzielnice na obrzeżach notują rekordową liczbę inwestycji mieszkaniowych, które wymagają nowej infrastruktury społecznej.

Odpowiedź na rosnące potrzeby specjalne

Jednym z największych wyzwań dla stołecznej edukacji jest lawinowy wzrost liczby uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W ciągu zaledwie pięciu lat liczba ta wzrosła z nieco ponad 11,7 tys. (rok szkolny 2019/2020) do ponad 20,6 tys. w minionym roku szkolnym. W odpowiedzi na te potrzeby, warszawski samorząd dysponuje najbardziej rozbudowaną siecią szkolnictwa specjalnego w Polsce, liczącą 77 placówek.

Dodatkowo, przedszkola i szkoły ogólnodostępne tworzą oddziały specjalne, integrując dzieci z niepełnosprawnościami z ich rówieśnikami. Obecnie funkcjonuje 86 takich oddziałów, a miasto pracuje nad otwieraniem kolejnych, co skraca dojazdy, integruje uczniów z lokalnym środowiskiem i uczy empatii.

Nowatorskie programy wsparcia i projekty edukacyjne

Warszawa zapewnia kompleksowe wsparcie uczniom, od zdrowia psychicznego po dostęp do kultury i sportu. W szkołach dostępne jest wsparcie psychologów, pedagogów oraz innych specjalistów. Miasto prowadzi również sieć 28 poradni psychologiczno-pedagogicznych.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby, prezydent Rafał Trzaskowski podjął decyzję o utworzeniu w każdej miejskiej szkole tzw. strefy wyciszenia. Na ten cel przeznaczono ponad 11,5 mln zł, a każda placówka otrzymała 30 tys. zł na stworzenie przestrzeni, która daje schronienie przed hałasem i zapewnia wytchnienie uczniom wrażliwym sensorycznie.

Do stołecznych szkół uczęszczają uczniowie aż ze 113 krajów świata

Wsparcie obejmuje również nowe, innowacyjne projekty. W ponad 20 szkołach ruszył projekt o wartości ponad 6,6 mln zł (współfinansowany z funduszy unijnych), skierowany do uczniów ze specjalnymi potrzebami, takimi jak spektrum autyzmu czy niepełnosprawność intelektualna. Program obejmuje warsztaty, szkolenia dla nauczycieli oraz wsparcie dla rodziców.

Miasto inwestuje również w rozwój kompetencji matematycznych, udostępniając program nauczania online w szkołach podstawowych, oraz w naukę języka angielskiego dla najmłodszych – na dodatkowe lekcje dla ponad 50 tysięcy przedszkolaków przeznaczono niemal 10 mln zł.

Ponadto, programy „Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą” oraz „Kulturalny przedszkolak” zwiększają dostęp młodych warszawiaków do kultury i sportu, finansując wyjścia do kin, teatrów, na baseny czy do muzeów. W ramach współpracy ze Schroniskiem na Paluchu i Ekopatrolem Straży Miejskiej rusza także projekt „Dzieci dla zwierząt”, uczący empatii i ochrony praw zwierząt.

