W Warszawie cały czas przybywa nowych szkół

Z czego wynikają problemy warszawskich szkół ze znalezieniem nauczycieli do pracy? Odpowiedź na to pytanie jest złożona, ale najczęściej mówi się o specyfice warszawskiego rynku pracy, na którym pensja nauczyciela w publicznej szkole czy przedszkolu może być dla wielu osób zdecydowanie mniej atrakcyjna od tego, co oferują inne branże lub co można zarobić w prywatnych placówkach.

Monika Beuth, rzeczniczka prasowa urzędu m. st. Warszawy, zwraca uwagę na jeszcze inną kwestią: w stolicy cały czas przybywa nowych szkół. – Należy podkreślić, że w ciągu ostatniej kadencji Warszawa wybudowała ponad 40 placówek oświatowych i każda z nich posiada obsadę etatową – informuje.

Ile szkół pracuje na dwie zmiany?

Nie można jeszcze odpowiedzieć na pytanie, ile szkół prowadzonych przez samorząd w nowym roku szkolnym będzie pracować na dwie zmiany. Wiemy, jak wyglądała sytuacja w poprzednim roku. – Analiza współczynnika czasu pracy szkół wyliczonego na podstawie planu zajęć lekcyjnych oddziałów szkolnych I-VIII w roku szkolnym 2024/2025 wskazała, że w przypadku 79 proc. szkół podstawowych współczynnik ten jest na poziomie 1-1,2. To oznacza, że wszyscy uczniowie lub zdecydowana większość uczniów zaczyna zajęcia na pierwszych godzinach lekcyjnych – informuje Monika Beuth. - W 21 proc. szkół podstawowych WCP (współczynnik czasu pracy – red.) jest w przedziale 1,2 – 1,4. Co oznacza, że średnio jeden lub dwa razy w tygodniu uczniowie zaczynają zajęcia w godzinach późniejszych.

Warszawska oświata w liczbach

1 września 2025 r. w warszawskich samorządowych przedszkolach i szkołach rozpocznie naukę blisko 279 tys. dzieci uczniów i słuchaczy, w tym:

43 tys. dzieci w przedszkolach;

140 tys. dzieci i uczniów w szkołach podstawowych, w tym w klasach pierwszych - 15,8 tys. uczniów;

65 tys. uczniów w liceach ogólnokształcących, w tym w klasach pierwszych - 13,8 tys. uczniów;

26 tys. uczniów w technikach, w tym w klasach pierwszych - 5,7 tys. uczniów;

4 tys. uczniów w szkołach branżowych I stopnia, w tym w klasach pierwszych -1,2 tys. uczniów;

0,5 tys. w szkołach branżowych II stopnia;

ok. 270 słuchaczy szkół policealnych.

Reklama Reklama

Miasto stołeczne Warszawa jest organem prowadzącym dla ponad 900 placówek edukacyjnych. W tym roku szkolnym w stolicy rozpoczynają pracę dwie zupełnie nowe podstawówki (jedna w Ursusie, druga na Bemowie, każda w nowej siedzibie). Jedna szkoła (na Mokotowie) zyskała nowy budynek. Jeśli chodzi o liczbę uczniów uczęszczających do szkół prywatnych, społecznych itp., urząd miasta nie ma jeszcze najnowszych danych. W roku szkolnym 2024/2025 do warszawskich przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż samorząd uczęszczało 34,8 tys. dzieci, a do szkół – 59 tys. uczniów.