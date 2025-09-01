W Warszawie brakuje nauczycieli. Najwięcej wakatów dotyczy nauczycieli wspomagająych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Jak informuje „Życie Warszawy” Monika Beuth, rzeczniczka prasowa urzędu m. st. Warszawy, największe braki kadrowe zgłaszają dyrektorzy szkół podstawowych, następnie szkół ponadpodstawowych i przedszkoli.
Zdecydowanie najwięcej wakatów, bo 728, jest dla nauczycieli wspomagających dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Kolejne miejsce zajmują nauczyciele przedszkolni (377 wakatów) i nauczyciele w świetlicach (351 wakatów). Czołowe miejsca, jeśli chodzi o braki kadrowe, dotyczą też nauczycieli języka angielskiego (209 wakatów), nauczycieli matematyki (198 etatów), nauczycieli języka polskiego (157 wakatów), edukacji wczesnoszkolnej (139 wakatów) i nauczycieli wychowania fizycznego (137 wakatów).
O problemach warszawskich szkół ze znalezieniem nauczycieli mówi się nie od dziś, widać to również w liczbie ofert pracy. Z danych MEN, na które powołuje się TVP Warszawa, wynika, że w prowadzonych przez kuratoria z całego kraju bazach wolnych miejsc pracy jest 12,7 tys. ofert pracy dla nauczycieli. To przekłada się na 8,5 tys. wolnych etatów. Jak podało MEN, wolne miejsca pracy są przede wszystkim w dużych miastach, zjawisko to w marginalnej skali dotyczy małych miejscowości.
Wśród miast, w których jest najwięcej ofert dla pedagogów, zdecydowanie przoduje Warszawa (1395 ofert, co przekłada się na 1064 etaty). Kolejny jest Kraków (561 ofert, co przekłada się na 412 etatów), Wrocław (489 ofert, co przekłada się na 385 etatów), Gdańsk (276 ofert, co przekłada się na 213 etatów), Łódź (196 ofert, co przekłada się na 144 etaty).
Z czego wynikają problemy warszawskich szkół ze znalezieniem nauczycieli do pracy? Odpowiedź na to pytanie jest złożona, ale najczęściej mówi się o specyfice warszawskiego rynku pracy, na którym pensja nauczyciela w publicznej szkole czy przedszkolu może być dla wielu osób zdecydowanie mniej atrakcyjna od tego, co oferują inne branże lub co można zarobić w prywatnych placówkach.
Monika Beuth, rzeczniczka prasowa urzędu m. st. Warszawy, zwraca uwagę na jeszcze inną kwestią: w stolicy cały czas przybywa nowych szkół. – Należy podkreślić, że w ciągu ostatniej kadencji Warszawa wybudowała ponad 40 placówek oświatowych i każda z nich posiada obsadę etatową – informuje.
Nie można jeszcze odpowiedzieć na pytanie, ile szkół prowadzonych przez samorząd w nowym roku szkolnym będzie pracować na dwie zmiany. Wiemy, jak wyglądała sytuacja w poprzednim roku. – Analiza współczynnika czasu pracy szkół wyliczonego na podstawie planu zajęć lekcyjnych oddziałów szkolnych I-VIII w roku szkolnym 2024/2025 wskazała, że w przypadku 79 proc. szkół podstawowych współczynnik ten jest na poziomie 1-1,2. To oznacza, że wszyscy uczniowie lub zdecydowana większość uczniów zaczyna zajęcia na pierwszych godzinach lekcyjnych – informuje Monika Beuth. - W 21 proc. szkół podstawowych WCP (współczynnik czasu pracy – red.) jest w przedziale 1,2 – 1,4. Co oznacza, że średnio jeden lub dwa razy w tygodniu uczniowie zaczynają zajęcia w godzinach późniejszych.
1 września 2025 r. w warszawskich samorządowych przedszkolach i szkołach rozpocznie naukę blisko 279 tys. dzieci uczniów i słuchaczy, w tym:
Miasto stołeczne Warszawa jest organem prowadzącym dla ponad 900 placówek edukacyjnych. W tym roku szkolnym w stolicy rozpoczynają pracę dwie zupełnie nowe podstawówki (jedna w Ursusie, druga na Bemowie, każda w nowej siedzibie). Jedna szkoła (na Mokotowie) zyskała nowy budynek. Jeśli chodzi o liczbę uczniów uczęszczających do szkół prywatnych, społecznych itp., urząd miasta nie ma jeszcze najnowszych danych. W roku szkolnym 2024/2025 do warszawskich przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż samorząd uczęszczało 34,8 tys. dzieci, a do szkół – 59 tys. uczniów.