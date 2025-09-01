Rewolucja w komunikacji miejskiej. Remonty i szkolne zmiany

Linia nocna N42 wróci na trasę podstawową w kierunku Dworzec Centralny, jadąc z Osiedla Górczewska przez ulicę Górczewską, Młynarską, Wolską do Dworcowego Centrum. Linie nocne N45 oraz N95 utrzymają trasy zmienione w kierunku krańców Lazurowa i Osiedle Górczewska, jadąc przez Dworzec Centralny, Kasprzaka, Płocką, Górczewską i Młynarską. Linia Z26 zostanie zlikwidowana.

Kolejny etap przebudowy ulicy Słomińskiego

Kolejny etap przebudowy ulicy Słomińskiego potrwa od 1 do 28 września. W czasie tych prac zawieszone pozostaje kursowanie linii tramwajowych 1, 6 i 28. Linie 25, 27 i 68 będą kursować zmienionymi trasami: linia 25 będzie jeździć z Placu Starynkiewicza przez Aleje Jerozolimskie, Rembielińską, Annopol do Żerania Wschodniego; linia 27 z Cmentarza Wolskiego ulicami: Popiełuszki, Słowackiego, Marymoncką, Zgrupowania AK „Kampinos” do Metra Młociny; natomiast linia 68 pojedzie z Żerania FSO przez Targową, Kijowską do Dworca Wschodniego. Linia uzupełniająca 78 będzie kursować w obu kierunkach z Osiedla Górczewska ulicą Górczewską, Powstańców Śląskich, aleją Reymonta, Broniewskiego, aleją Jana Pawła II, Okopową, Towarową, Grójecką do Placu Narutowicza.

Linia 3 będzie miała specjalny rozkład jazdy z częstszymi kursami. Zawieszone pozostaną przystanki: Baseny Inflancka (03 i 04), Dworzec Gdański (07 i 08), KS Polonia (01 i 02), Most Gdański (03 i 04), Park Traugutta (04 i 05), Rondo Radosława (07), Rondo Starzyńskiego (03 i 04) i Wybrzeże Helskie (03 i 04).

Linia zastępcza autobusowa Z-5 będzie kursować z Ronda Radosława do Metra Trocka oraz w przeciwnym kierunku na podobnej trasie z zawrotką na rondzie Zgrupowania AK „Radosław”. Przystanek Baseny Inflancka 51 zostanie przeniesiony około 90 metrów dalej wzdłuż ulicy Słomińskiego i będzie obsługiwał linie 409, 500 oraz na żądanie linie nocne N12 i N62. Przystanek Baseny Inflancka 01 pozostanie zawieszony.

Zmiany w al. Niepodległości

Od niedzieli, 31 sierpnia, zamknięta jest wschodnia jezdnia alei Niepodległości od ulicy Rakowieckiej do Batorego, a na tym odcinku został zlikwidowany buspas. Otwarte zostały natomiast jezdnia zachodnia alei Niepodległości oraz zachodni wlot ulicy Rakowieckiej od ulicy Asfaltowej.

Linia 17 została przywrócona na trasę podstawową od Winnicy przez aleję Niepodległości, ulicę Rakowiecką, Boboli, Wołoską, Marynarską do PKP Służewiec. Linia 33 kursuje z Metra Młociny przez aleję Niepodległości, Rakowiecką do Kieleckiej.

Linia 162 ma trasę skróconą od Dworca Wileńskiego przez Czerniakowską i Chełmską do Chełmskiej. Linia 187 kursuje z Ursusa-Niedźwiadka przez Czerniakowską, Powsińską, św. Bonifacego do Stegien. Linia 168 w kierunku krańca Witolin została skierowana na objazd przez Spartanską, aleję Niepodległości, Batorego, Waryńskiego, Puławską i Goworka, a w kierunku Spartańskiej trasa objazdu przebiega przez Witolin, Goworka, Puławską, Waryńskiego, Batorego, Boboli i Wołoską.

Linia 174 jest skierowana na trasę objazdową w kierunku krańca Bokserska, przez Rondo ONZ, aleję Niepodległości, Batorego, Boboli, Madalińskiego i znów aleję Niepodległości. Linie nocne N34, N36 i N86 również pojadą trasami objazdowymi przez ulice: Wołoską, Woronicza, Rakowiecka, aleję Niepodległości, Batorego, Boboli i Madalińskiego. Linia autobusowa Z-1 została zlikwidowana.

Powakacyjne zmiany komunikacji miejskiej

Po wakacjach komunikacja miejska wraca do standardowego funkcjonowania. Przywracane są trasy podstawowe wielu linii autobusowych, między innymi 107, 125, 134, 192, 239, 326 oraz 411. Przywracane są również podjazdy szkolne na liniach 164, 198 i 201, a linie 121, 142, 150, 152 oraz 211 będą realizować kursy wyłącznie w dni nauki szkolnej i akademickiej.

Zmiany tras dotyczą również linii 163, 208 i 519

Linia 114 pozostaje zawieszona do końca września w kursach akademickich, a linia 164 wraca na trasę podstawową z obsługą odcinka Prętowa – Wilanów. Linia 192 podjedzie do krańca Osiedle Kabaty, choć nadal obowiązują zmiany na pętli Krasnowola. Linia 210 będzie ponownie kursować do krańca Sieraków, a linia 239 ponownie zatrzymywać się na przystanku Waflowa w dni nauki szkolnej. Linia 401 do końca września pozostaje na trasie skróconej Ursus-Niedźwiadek – Metro Służew.

Zmiany tras dotyczą również linii 163, 208 i 519. Linia 163 przyjęła zmienioną trasę jako stałą w obu kierunkach, kursując od Centrum Onkologii przez Augustówkę, Powsińską, św. Bonifacego, aleję Sikorskiego i aleję Wilanowską do Metra Wilanowska.

Linia 308 będzie miała wariantowe kursy tylko w kierunku Metra Wierzbno, jadąc z Osiedla Nowy Mokotów przez Konstruktorską, Racjonalizacji, Woronicza, Joliot-Curie, Malczewskiego i aleję Niepodległości.

Linia 519 kursuje w obu kierunkach między Metrem Wilanowska a Powsinem przez aleję Wilanowską, św. Bonifacego, Sobieskiego, Przyczółkową, Przekorną i Opieńki do Powsina-Parku Kultury.