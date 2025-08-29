Autobusy 120 i 234 wrócą na Kąty Grodziskie

Na Białołęce zakończyła się przebudowa ulicy Kąty Grodziskie. Od poniedziałku 1 września pojadą nią autobusy linii 120 i 234.



Od poniedziałku 1 września na ulicę Kąty Grodziskie wrócą autobusy linii 120 i 234.

Autobusy na Kątach Grodziskich

Autobusy 120 tak jak przed remontem pojadą ulicą Kąty Grodziskie między Zdziarską a L. Berensona (zamiast Ostródzką); natomiast 234 zostaną skierowane ulicami Kąty Grodziskie, L. Berensona i dalej jak obecnie Skarbka z Gór i Astrową do Ostródzkiej.

Ponownie czynne będą przystanki na ulicy Kąty Grodziskie: Zdziarska-Kanał 02 i 03, Kąty Grodziskie 02, Wyszkowska 01 i 02, Atrakcyjna 01 i 02, Spichrzowa 01. Na ulicy będą także zupełnie nowe przystanki „na żądanie” – Przyrodnicza 01 i 02 przy skrzyżowaniu z ulicą Przyrodniczą, Spichrzowa 02 (w kierunku Olesina i Augustowa) przy Spichrzowej oraz Stogi 01 i 02 skrzyżowaniu z ulicą Stogi, które pozwolą na skrócenie drogi dojścia do autobusów.

Nowa jezdnia na ulicy Kąty Grodziskie

Na ulicy Kąty Grodziskie – od Zdziarskiej do L. Berensona – powstała nowa jezdnia z dwoma pasami ruchu i obustronne chodniki. Droga została wyposażona m.in. w kanalizację deszczową, nowoczesne oświetlenie oraz przystanki autobusowe z wiatami. Wzdłuż ulicy posadzono 83 drzewa oraz niemal 400 krzewów.