Pracowity weekend drogowców. Będą utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji

Warszawscy kierowcy i pasażerowie muszą przygotować się na spore utrudnienia. W najbliższy weekend drogowcy planują intensywne prace na drogach, które obejmą Wilanów i Włochy, wpływając na ruch drogowy i kursowanie komunikacji miejskiej.



W najbliższych dniach warszawscy drogowcy skupią swoje prace na dwóch ważnych rejonach miasta: w Wilanowie, w związku z budową trasy tramwajowej, oraz we Włochach, gdzie prowadzony jest remont ulicy Szyszkowej. Zaplanowane roboty spowodują znaczne zmiany w organizacji ruchu, na które warto zwrócić uwagę przed wyruszeniem w drogę.

Dwa fronty prac w Wilanowie

Największe utrudnienia czekają na kierowców w Wilanowie, gdzie wykonawcy trasy tramwajowej rozpoczęli układanie ostatniej warstwy nawierzchni. Prace w alei Rzeczypospolitej ruszą już dziś w nocy – z czwartku na piątek (28/29 sierpnia). Aleja zostanie zamknięta na odcinku od ulicy Oś Królewska w kierunku ulicy Branickiego. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdów wytyczonych ulicami Oś Królewska i Sarmacką lub aleją Wilanowską i Przyczółkową. Zmiany dotkną także komunikację miejską – autobusy linii 217 i nocnej N81 pojadą zmienioną trasą: aleją Wilanowską, Przyczółkową i Branickiego. Normalny ruch ma zostać przywrócony w poniedziałkowy poranek, 1 września.

Mapa objazdu w rejonie al. Rzeczpospolitej Foto: Infoulice Warszawa

Jednocześnie, prace trwają na przebudowywanym skrzyżowaniu ulic Przyczółkowej i Pałacowej. Od poniedziałku, 1 września, od około godziny 7:00, obie jezdnie ulicy Przyczółkowej przed skrzyżowaniem zostaną zwężone o lewy pas. Ten etap prac potrwa do poniedziałku, 8 września, do około godziny 15:00.