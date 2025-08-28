30.7°C
Życie Warszawy

Pracowity weekend drogowców. Będą utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji

Publikacja: 28.08.2025 14:30

Warszawscy drogowcy zaplanowali prace związane z wymianą nawierzchni

Foto: UM Warszawa

Kacper Komaiszko
Warszawscy kierowcy i pasażerowie muszą przygotować się na spore utrudnienia. W najbliższy weekend drogowcy planują intensywne prace na drogach, które obejmą Wilanów i Włochy, wpływając na ruch drogowy i kursowanie komunikacji miejskiej.

W najbliższych dniach warszawscy drogowcy skupią swoje prace na dwóch ważnych rejonach miasta: w Wilanowie, w związku z budową trasy tramwajowej, oraz we Włochach, gdzie prowadzony jest remont ulicy Szyszkowej. Zaplanowane roboty spowodują znaczne zmiany w organizacji ruchu, na które warto zwrócić uwagę przed wyruszeniem w drogę.

Dwa fronty prac w Wilanowie

Największe utrudnienia czekają na kierowców w Wilanowie, gdzie wykonawcy trasy tramwajowej rozpoczęli układanie ostatniej warstwy nawierzchni. Prace w alei Rzeczypospolitej ruszą już dziś w nocy – z czwartku na piątek (28/29 sierpnia). Aleja zostanie zamknięta na odcinku od ulicy Oś Królewska w kierunku ulicy Branickiego. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdów wytyczonych ulicami Oś Królewska i Sarmacką lub aleją Wilanowską i Przyczółkową. Zmiany dotkną także komunikację miejską – autobusy linii 217 i nocnej N81 pojadą zmienioną trasą: aleją Wilanowską, Przyczółkową i Branickiego. Normalny ruch ma zostać przywrócony w poniedziałkowy poranek, 1 września.

Mapa objazdu w rejonie al. Rzeczpospolitej

Foto: Infoulice Warszawa

Jednocześnie, prace trwają na przebudowywanym skrzyżowaniu ulic Przyczółkowej i Pałacowej. Od poniedziałku, 1 września, od około godziny 7:00, obie jezdnie ulicy Przyczółkowej przed skrzyżowaniem zostaną zwężone o lewy pas. Ten etap prac potrwa do poniedziałku, 8 września, do około godziny 15:00.

Remont ulicy Szyszkowej we Włochach

Drogowcy nie próżnują również we Włochach. W niedzielę, 31 sierpnia, o godz. 22, rozpocznie się remont nawierzchni ulicy Szyszkowej. Zamknięty zostanie odcinek od ulicy Gidzińskiego do ronda przed aleją Krakowską. Objazdy wyznaczono ulicami Gidzińskiego i Mineralną (w kierunku alei Krakowskiej) oraz Mineralną i Kolumba (w przeciwnym kierunku). W tym czasie, autobusy linii 220 również będą kursować po zmienionych trasach. Zakończenie prac planowane jest na środę, 3 września, ok. godz. 4.

Mapa objazdu w rejonie ul. Szyszkowej

Foto: Infoulice Warszawa

Autobusy linii 220 będą jeździły zmienioną trasą. W obydwu kierunkach pojadą przez ulicę Mineralną, przy czym w kierunku P+R Al. Krakowska dojadą do niej z Szyszkowej ulicą Gidzińskiego a w drodze na Bemowo pojadą Kolumba

Wskazówki dla kierowców

Zaplanowane roboty drogowe w Wilanowie i Włochach będą miały znaczący wpływ na ruch w stolicy w najbliższych dniach. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej powinni wziąć pod uwagę utrudnienia i na bieżąco sprawdzać informacje o zmianach w organizacji ruchu, które są dostępne na oficjalnych stronach. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

