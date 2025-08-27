Otwarcie alei Niepodległości i zmiany w ruchu na Rakowieckiej

Dzięki postępom prac, tramwaje powrócą na stałe trasy na alei Niepodległości oraz ulicach Rakowieckiej, św. Boboli i Wołoskiej.
Nowa trasa tramwajowa na Rakowieckiej stopniowo nabiera kształtów, jednak wymaga to od kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej przyzwyczajenia się do tymczasowych utrudnień.
Od poniedziałku, 1 września, o północy, jezdnia alei Niepodległości w kierunku Ursynowa zostanie otwarta. W tym samym czasie zamknięta zostanie druga nitka alei przed gmachem SGH. Kierowcy jadący w stronę Trasy Łazienkowskiej zostaną skierowani na drugą jezdnię, gdzie będą poruszać się "pod prąd" na dwóch pasach. Zmiana ta dotyczy również tych, którzy jadą w kierunku centrum, ponieważ będą musieli skręcić w ulicę Stefana Batorego, a objazd poprowadzi ulicami Boboli.
Wciąż nie będzie można skręcić z alei Niepodległości w stronę Ursynowa w ulicę Stefana Batorego. Z kolei ulicami Bruna i Rakowiecką od Boboli będzie można wjechać w aleję Niepodległości, jednak tylko w lewo. Dojazd do parkingu SGH będzie możliwy po zamkniętej jezdni.
Dzięki postępom prac, tramwaje powrócą na stałe trasy na alei Niepodległości oraz ulicach Rakowieckiej, św. Boboli i Wołoskiej. Na swoje standardowe linie wrócą tramwaje o numerach 17 i 33. Jednocześnie zawieszone zostaną kursy autobusów zastępczej linii Z-1.
Zmiany dotkną także trasy wielu autobusów. Na podstawowe trasy wrócą linie 162, 163 i 187. Jednakże linie 119, 167 i 168 pozostaną na dotychczasowych trasach objazdowych.
Nową trasą pojedzie linia 174, która w kierunku Bokserskiej będzie kursować ulicami Stefana Batorego, Boboli i Madalińskiego. Zmiany obejmą również linie nocne: N34, N36 i N86, które pojadą zmodyfikowanymi trasami.
Równocześnie z pracami na alei Niepodległości, w środę, 27 sierpnia, wprowadzono zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu z ulicą Wiśniową. Otwarta została ulica Wiśniowa po południowej stronie Rakowieckiej, co umożliwia dojazd w jednym kierunku od Narbutta do Rakowieckiej. Z kolei fragment ulicy Wiśniowej po północnej stronie został zamknięty, co oznacza, że kierowcy nie będą mogli wyjechać z niej na Rakowiecką.
Budowa nowej trasy tramwajowej na Rakowieckiej postępuje zgodnie z planem. Gotowa jest już jezdnia po południowej stronie ulicy, a ruch między Sandomierską a Kazimierzowską odbywa się po docelowym układzie drogowym. Zmiany na skrzyżowaniu z Wiśniową pozwalają na rozpoczęcie prac po północnej stronie ulicy. Nowa linia tramwajowa ma połączyć al. Niepodległości z ulicą Puławską.