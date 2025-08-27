Otwarcie alei Niepodległości i zmiany w ruchu na Rakowieckiej

W poniedziałek, 1 września, kierowcy zyskają lepszy dojazd do Ursynowa, kiedy to wykonawca prac tramwajowych otworzy jezdnię alei Niepodległości. Jednocześnie rozpoczną się prace na drugiej stronie skrzyżowania, w pobliżu SGH, co wprowadzi kolejne zmiany w organizacji ruchu.



Nowa trasa tramwajowa na Rakowieckiej stopniowo nabiera kształtów, jednak wymaga to od kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej przyzwyczajenia się do tymczasowych utrudnień.

Reklama Reklama

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu z Rakowiecką

Od poniedziałku, 1 września, o północy, jezdnia alei Niepodległości w kierunku Ursynowa zostanie otwarta. W tym samym czasie zamknięta zostanie druga nitka alei przed gmachem SGH. Kierowcy jadący w stronę Trasy Łazienkowskiej zostaną skierowani na drugą jezdnię, gdzie będą poruszać się "pod prąd" na dwóch pasach. Zmiana ta dotyczy również tych, którzy jadą w kierunku centrum, ponieważ będą musieli skręcić w ulicę Stefana Batorego, a objazd poprowadzi ulicami Boboli.

Wciąż nie będzie można skręcić z alei Niepodległości w stronę Ursynowa w ulicę Stefana Batorego. Z kolei ulicami Bruna i Rakowiecką od Boboli będzie można wjechać w aleję Niepodległości, jednak tylko w lewo. Dojazd do parkingu SGH będzie możliwy po zamkniętej jezdni.

Foto: mat. pras.

Powrót tramwajów i nowe trasy autobusów

Dzięki postępom prac, tramwaje powrócą na stałe trasy na alei Niepodległości oraz ulicach Rakowieckiej, św. Boboli i Wołoskiej. Na swoje standardowe linie wrócą tramwaje o numerach 17 i 33. Jednocześnie zawieszone zostaną kursy autobusów zastępczej linii Z-1.