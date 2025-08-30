Ekologiczny remont za 10 milionów złotych. Warszawska szkoła z zielonymi dachami i fotowoltaiką

Dzielnica Bielany zdobyła unijne dofinansowanie na innowacyjny remont ekologiczny jednej z tamtejszych podstawówek. W Szkole Podstawowej nr 53 im. Mariusza Zaruskiego przy ul. Rudzkiej powstaną m.in. zielone dachy, instalacja fotowoltaiczna oraz ogrody dydaktyczne.



Bielański sukces w zdobywaniu funduszy europejskich to efekt pracy zespołu Dzielnicy pod kierownictwem Zastępczyni Burmistrza, Sylwii Lacek. Właśnie dzięki tym ich staraniom projekt „Zielona przestrzeń edukacyjna” o łącznej wartości prawie 9,6 mln zł otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości niemal 6 mln zł. To pozwoli na transformację Szkoły Podstawowej nr 53 im. Mariusza Zaruskiego w miejsce łączące nowoczesne rozwiązania prośrodowiskowe z aktywną edukacją ekologiczną.

Inwestycja w ekologiczną infrastrukturę

W ramach projektu szkoła zostanie wyposażona w szereg innowacyjnych rozwiązań. Na dachu placówki zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna, która pozwoli na produkcję czystej energii. Kluczowym elementem będzie również wprowadzenie systemu odzysku wody szarej i deszczowej, co przyczyni się do znacznej oszczędności zasobów naturalnych.

Oprócz tego, w przestrzeni szkolnej pojawią się zielone dachy i wertykalne ogrody, które poprawią jakość powietrza i stworzą estetyczną, naturalną scenerię. Uczniowie będą mogli sami pielęgnować ogródki warzywno-ziołowe, co nauczy ich podstaw rolnictwa i odpowiedzialności za uprawy. Projekt przewiduje także utworzenie specjalnej strefy dla ptaków i motyli, wspierającej lokalną bioróżnorodność, oraz zielonej klasy z łąką kwietną do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu.

Edukacja w parze z ekologią

Projekt to znacznie więcej niż tylko inwestycje w infrastrukturę. To również szeroko zakrojone działania edukacyjne. Nauczyciele zostaną przeszkoleni, aby w nowatorski sposób prowadzić zajęcia na temat ekologii i zmian klimatycznych.