Ekologiczny remont za 10 milionów złotych. Warszawska szkoła z zielonymi dachami i fotowoltaiką

Projekt koncentruje się nie tylko na modernizacji infrastruktury, ale również na działaniach edukacyjnych
Bielański sukces w zdobywaniu funduszy europejskich to efekt pracy zespołu Dzielnicy pod kierownictwem Zastępczyni Burmistrza, Sylwii Lacek. Właśnie dzięki tym ich staraniom projekt „Zielona przestrzeń edukacyjna” o łącznej wartości prawie 9,6 mln zł otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości niemal 6 mln zł. To pozwoli na transformację Szkoły Podstawowej nr 53 im. Mariusza Zaruskiego w miejsce łączące nowoczesne rozwiązania prośrodowiskowe z aktywną edukacją ekologiczną.
W ramach projektu szkoła zostanie wyposażona w szereg innowacyjnych rozwiązań. Na dachu placówki zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna, która pozwoli na produkcję czystej energii. Kluczowym elementem będzie również wprowadzenie systemu odzysku wody szarej i deszczowej, co przyczyni się do znacznej oszczędności zasobów naturalnych.
Oprócz tego, w przestrzeni szkolnej pojawią się zielone dachy i wertykalne ogrody, które poprawią jakość powietrza i stworzą estetyczną, naturalną scenerię. Uczniowie będą mogli sami pielęgnować ogródki warzywno-ziołowe, co nauczy ich podstaw rolnictwa i odpowiedzialności za uprawy. Projekt przewiduje także utworzenie specjalnej strefy dla ptaków i motyli, wspierającej lokalną bioróżnorodność, oraz zielonej klasy z łąką kwietną do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu.
Projekt to znacznie więcej niż tylko inwestycje w infrastrukturę. To również szeroko zakrojone działania edukacyjne. Nauczyciele zostaną przeszkoleni, aby w nowatorski sposób prowadzić zajęcia na temat ekologii i zmian klimatycznych.
Z kolei uczniowie będą mogli czerpać wiedzę z warsztatów, spotkań z ekspertami oraz praktycznych zajęć w terenie. Dzięki temu nauka o ochronie środowiska przestanie być teorią z podręcznika i stanie się integralną częścią codziennego życia szkoły, promując w młodym pokoleniu odpowiedzialne postawy wobec planety.