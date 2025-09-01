18.1°C
Życie Warszawy

Nowy żłobek na Targówku otwarty. Jest 150 miejsc, większość czeka na dzieci

Publikacja: 01.09.2025 07:55

W żłobku jest jeszcze wiele wolnych miejsc

Foto: UD Targówek

Kacper Komaiszko
Targówek ma nową, nowoczesną placówkę dla najmłodszych. Żłobek przy ul. Szczepanika 6, przygotowany na przyjęcie 150 dzieci, już działa, a większość miejsc jest jeszcze wolna. Inwestycja ma być realnym wsparciem dla młodych rodzin w dzielnicy.

1 września oficjalnie otwarto żłobek nr 80 przy ul. Szczepanika 6. Placówka, której budowa trwała kilkanaście miesięcy, jest odpowiedzią na rosnące potrzeby młodych rodzin na Targówku. Inwestycja o całkowitej wartości 12,3 mln zł została dofinansowana kwotą 8 mln zł w ramach rządowego programu „Aktywny Maluch”. Otwarcie nowego żłobka to realny krok w stronę zapewnienia kompleksowej opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Warszawy.

Nowoczesna i bezpieczna przestrzeń dla maluchów

Żłobek został zaprojektowany z myślą o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie dzieci. W jego skład wchodzi sześć oddziałów, każda z przestronną salą. Placówka posiada własną, w pełni wyposażoną kuchnię, co gwarantuje dostęp do świeżych posiłków przygotowywanych na miejscu.

Dodatkowym atutem są kryte tarasy, które umożliwiają spędzanie czasu na świeżym powietrzu niezależnie od pogody. Z kolei zewnętrzny, bezpieczny, zielony plac zabaw stanowi idealne miejsce do zabawy i wypoczynku. W całym budynku zainstalowano nowoczesną klimatyzację, co zapewnia komfortowe warunki przez cały rok. Miejsce zostało ocenione pozytywnie m.in. przez radnego Rafała Suchockiego, który miał okazję zwiedzić obiekt i w swoich mediach społecznościowych określił go jako „świetne zaplecze” i „miejsce, które robi wrażenie”.

Ponad 100 wolnych miejsc i rekrutacja bez końca

Mimo oficjalnego otwarcia, w żłobku jest jeszcze wiele wolnych miejsc. Zgodnie z informacjami z urzędu, na 150 dostępnych miejsc zapisano dotąd zaledwie 30 dzieci. Oznacza to, że wolnych jest aż 120 miejsc, co stwarza doskonałą okazję dla rodziców, którzy poszukują opieki dla swoich pociech.

Rekrutacja do warszawskich żłobków, w tym do nowej placówki na Targówku, prowadzona jest w trybie ciągłym przez cały rok. Nie ma potrzeby oczekiwania na konkretne terminy naboru uzupełniającego. Rodzice mogą składać wnioski na bieżąco, a przyjęcia odbywają się sukcesywnie, aż do wyczerpania wszystkich dostępnych miejsc.

Jak się zapisać?

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do żłobka nr 80, jak i do innych placówek na terenie Warszawy, powinni odwiedzić oficjalną stronę internetową Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. To tam znajdą szczegółowe informacje dotyczące procedury rekrutacyjnej oraz niezbędne dokumenty, które należy złożyć. Otwarcie nowego żłobka przy ul. Szczepanika 6 stanowi istotny krok w rozbudowie miejskiej infrastruktury opiekuńczej i jest zaproszeniem dla rodzin, by mogły liczyć na realne wsparcie w opiece nad swoimi dziećmi.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

