Nowy żłobek na Targówku otwarty. Jest 150 miejsc, większość czeka na dzieci

Targówek ma nową, nowoczesną placówkę dla najmłodszych. Żłobek przy ul. Szczepanika 6, przygotowany na przyjęcie 150 dzieci, już działa, a większość miejsc jest jeszcze wolna. Inwestycja ma być realnym wsparciem dla młodych rodzin w dzielnicy.



1 września oficjalnie otwarto żłobek nr 80 przy ul. Szczepanika 6. Placówka, której budowa trwała kilkanaście miesięcy, jest odpowiedzią na rosnące potrzeby młodych rodzin na Targówku. Inwestycja o całkowitej wartości 12,3 mln zł została dofinansowana kwotą 8 mln zł w ramach rządowego programu „Aktywny Maluch”. Otwarcie nowego żłobka to realny krok w stronę zapewnienia kompleksowej opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Warszawy.

Nowoczesna i bezpieczna przestrzeń dla maluchów

Żłobek został zaprojektowany z myślą o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie dzieci. W jego skład wchodzi sześć oddziałów, każda z przestronną salą. Placówka posiada własną, w pełni wyposażoną kuchnię, co gwarantuje dostęp do świeżych posiłków przygotowywanych na miejscu.

Rekrutacja do warszawskich żłobków, w tym do nowej placówki na Targówku, prowadzona jest w trybie ciągłym przez cały rok.

Dodatkowym atutem są kryte tarasy, które umożliwiają spędzanie czasu na świeżym powietrzu niezależnie od pogody. Z kolei zewnętrzny, bezpieczny, zielony plac zabaw stanowi idealne miejsce do zabawy i wypoczynku. W całym budynku zainstalowano nowoczesną klimatyzację, co zapewnia komfortowe warunki przez cały rok. Miejsce zostało ocenione pozytywnie m.in. przez radnego Rafała Suchockiego, który miał okazję zwiedzić obiekt i w swoich mediach społecznościowych określił go jako „świetne zaplecze” i „miejsce, które robi wrażenie”.