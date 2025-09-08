Jedno z prywatnych przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim ogłosiło, że od 1 października pracować będzie do godz. 22.15. Placówka nazwała tę decyzję „odważnym i jakże potrzebnym krokiem”.



Przedszkole z Grodziska Mazowieckiego nie jest pierwszą placówką, która w ostatnim czasie zdecydowała się na wydłużenie godzin pracy. Od 1 września br. trzy przedszkola publiczne w Sosnowcu, w ramach pilotażu, również są otwarte dłużej niż standardowo (czyli do godz. 17). Pracują do godz. 20. Wprowadzono jednak ograniczenie, że dzieci nie mogą przebywać w przedszkolu dłużej niż 10 godzin dziennie.

Decyzja ta wywołała sporo kontrowersji. Krytycy zarzucali, że w efekcie placówki mogą zamienić się w „przechowalnię”. Wskazywano m.in., że długie przebywanie bez rodzica może odbić się negatywnie na psychice maluchów.

Dłuższe godziny pracy przedszkola to „wsparcie w pracy zmianowej”

Prywatne przedszkole „Wesołe Nutki” z Grodziska Mazowieckiego idzie o krok dalej. Na oficjalnym profilu placówki pojawiło się ogłoszenie, że od 1października będzie ona czynna w godz. 6-22.15.

„Pierwsze przedszkole w Grodzisku Mazowieckim z tak odważnym i potrzebnym krokiem” (…) To przestrzeń dla dzieci i rodziców, którzy potrzebują innego rytmu dnia, wsparcia w pracy zmianowej czy możliwości spędzenia spokojnych poranków razem. Zasady są proste: maksymalnie 10 godzin dziennie, godziny przyprowadzenia i odbioru – elastyczne, zawsze czekają uśmiechnięte ciocie, koledzy, koleżanki i ciepły posiłek. Świat się zmienia, a my chcemy zmieniać się razem z Wami – wspierać dzieci i rodziców w codziennych wyzwaniach” – czytamy w poście.