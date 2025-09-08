18.5°C
1019 hPa
Życie Warszawy

Przedszkole pod Warszawą otwarte do 22.15. Oferta dla potrzebujących „innego rytmu dnia”

Publikacja: 08.09.2025 16:25

Wydłużenie godzin pracy to wyjście naprzeciw potrzebom rodziców - uzasadnia dyrektorka przedszkola w

Wydłużenie godzin pracy to wyjście naprzeciw potrzebom rodziców - uzasadnia dyrektorka przedszkola w Grodzisku Mazowieckim

Foto: Adobe Stock

Maria Krzos
Jedno z prywatnych przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim ogłosiło, że od 1 października pracować będzie do godz. 22.15. Placówka nazwała tę decyzję „odważnym i jakże potrzebnym krokiem”.

Przedszkole z Grodziska Mazowieckiego nie jest pierwszą placówką, która w ostatnim czasie zdecydowała się na wydłużenie godzin pracy. Od 1 września br. trzy przedszkola publiczne w Sosnowcu, w ramach pilotażu, również są otwarte dłużej niż standardowo (czyli do godz. 17). Pracują do godz. 20. Wprowadzono jednak ograniczenie, że dzieci nie mogą przebywać w przedszkolu dłużej niż 10 godzin dziennie.

Decyzja ta wywołała sporo kontrowersji. Krytycy zarzucali, że w efekcie placówki mogą zamienić się w „przechowalnię”. Wskazywano m.in., że długie przebywanie bez rodzica może odbić się negatywnie na psychice maluchów.

Dłuższe godziny pracy przedszkola to „wsparcie w pracy zmianowej”

Prywatne przedszkole „Wesołe Nutki” z Grodziska Mazowieckiego idzie o krok dalej. Na oficjalnym profilu placówki pojawiło się ogłoszenie, że od 1października będzie ona czynna w godz. 6-22.15.

Polecane
Wizualizacja nowego żłobka na Białołęce
inwestycje
Nowy żłobek na Białołęce. Umowa na budowę podpisana

„Pierwsze przedszkole w Grodzisku Mazowieckim z tak odważnym i potrzebnym krokiem” (…) To przestrzeń dla dzieci i rodziców, którzy potrzebują innego rytmu dnia, wsparcia w pracy zmianowej czy możliwości spędzenia spokojnych poranków razem. Zasady są proste: maksymalnie 10 godzin dziennie, godziny przyprowadzenia i odbioru – elastyczne, zawsze czekają uśmiechnięte ciocie, koledzy, koleżanki i ciepły posiłek. Świat się zmienia, a my chcemy zmieniać się razem z Wami – wspierać dzieci i rodziców w codziennych wyzwaniach” – czytamy w poście.

Reklama
Reklama

Marta Bukat, dyrektorka „Wesołych nutek” w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” tak wyjaśnia: „Grodzisk to dziś bardzo dynamiczne miasto – z własną strefą przemysłową, mnóstwem firm logistycznych, a co za tym idzie pracą zmianową. Dobre połączenie z Warszawą ma też swoją drugą stronę – w godzinach popołudniowych dojazdy stają się koszmarem. Rodzice wielokrotnie dzwonili do mnie w stresie, stojąc w korku, prosząc, abyśmy jeszcze chwilę poczekali, żeby mogli odebrać dziecko. Właśnie takiego codziennego stresu chcemy im oszczędzić”.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Wizualizacja nowego żłobka na Białołęce
inwestycje

Nowy żłobek na Białołęce. Umowa na budowę podpisana

Metroteka to ponad 150 m² przestrzeni, która wyróżnia się unikalnym, parametrycznym designem
książki

Pierwsza biblioteka w metrze już od 4 września

Rzecznik umawia się również na spotkania w szkołach z uczniami, a także dyrekcją i kadrą nauczyciels
Rzecznik Praw Uczniowskich

Damian Jaworek wznawia dyżury i spotkania w szkołach

Do rywalizacji mogą przystąpić również nauczyciele wykazujący się pomysłowością, wyobraźnią i zdolno
konkurs

W poszukiwaniu „Edukreatora na Mazowszu”. IX edycja

Największa część wsparcia została przeznaczona na zakup przenośnych komputerów
środki unijne

12 milionów złotych na cyfryzację śródmiejskich szkół z KPO

Centrum Kontroli Misji Satelitarnych będzie dla WAT narzędziem do prowadzenia zaawansowanych projekt
szkoły wyższe

Centrum Kontroli Misji Satelitarnych już łączy się z satelitami. Z Warszawy w kosmos

Do jednego ze zbiorników wodnych na terenie Nadleśnictwa Kozienice wsiedlono niemal 430 raków błotny
zwierzę (pod)warszawskie

SGGW pomaga rakom wrócić do Puszczy Kozienickiej

W rywalizacji wzięli udział studenci z kół naukowych DREN i PEPA RG, działających na Wydziale Elektr
szkoły wyższe

Studenci Politechniki Warszawskiej wygrali prestiżowy konkurs

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama