Rzecznik Praw Uczniowskich wznawia dyżury i spotkania w szkołach

Rzecznik umawia się również na spotkania w szkołach z uczniami, a także dyrekcją i kadrą nauczycielską.
Rzecznik wspiera społeczności szkolne w tematach związanych z przestrzeganiem praw uczniowskich, przeciwdziałaniem dyskryminacji i promowaniem postaw demokratycznych.
Do obowiązków Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich należy m.in. informowanie uczniów o przysługujących im prawach, organizowanie spotkań, debat, warsztatów o charakterze informacyjnym, promowanie postaw demokratycznych, partycypacji społecznej, zasad równości, przeciwdziałania dyskryminacji, wskazywanie ścieżek postępowania w przypadkach naruszania praw uczniowskich oraz przejawów dyskryminacji, a także współpraca z władzami szkół i placówek oświatowych, w tym wsparcie przy opracowywaniu zapisów w statutach szkolnych chroniących prawa ucznia, współpraca z Młodzieżową Radą m.st. Warszawy, dzielnicowymi radami młodzieżowymi oraz samorządami szkolnymi.
Do rzecznika mogą zgłaszać się uczniowie i uczennice oraz ich rodzice, dyrekcje, nauczyciele i nauczycielki warszawskich szkół, a także wszystkie osoby i instytucje zainteresowane tematem praw uczniowskich. Rzecznik umawia się również na spotkania z uczennicami i uczniami w ich szkołach, a także dyrekcją i kadrą nauczycielską. Aby przyjść na dyżur, należy się zapisać za pośrednictwem e-maila: [email protected] lub telefonicznie: 22 443 35 54.
Jak wynika z danych urzędu miasta, w 63 proc. warszawskich szkół, czyli w 245 placówkach, działają szkolni Rzecznicy Praw Uczniowskich. Funkcja ta powstała w 2022 roku wraz z powołaniem Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich. W ponad połowie szkół jest ona formalnie uregulowana w dokumentach szkolnych, często w statucie. Rzecznicy działają głównie w szkołach podstawowych (155 placówek) oraz ponadpodstawowych (90 placówek).
W 67 proc. szkół rzecznicy są wybierani w powszechnych wyborach, w 20 proc. deklarowani przez samorząd uczniowski, a w pozostałych przez dyrekcję, rady pedagogiczne lub zgłoszenia własne.
Kto pełni funkcję szkolnego rzecznika? W 82 proc. szkół to nauczyciel lub nauczycielka, w 7 proc. pedagog szkolny lub specjalny, w 5 proc. psycholog szkolny, w 4 proc. to uczeń lub uczennica, w 3 proc. to duet nauczycielka lub nauczyciel i uczeń lub uczennica.
W 87 proc. szkół funkcja rzecznika jest formalnie ujęta w dokumentach, a ponad połowa szkół ma zapisy na temat rzecznika w swoim statucie.