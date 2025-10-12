Jubileusz e-learningu na Uniwersytecie Warszawskim. To już 25 lat

Ćwierć wieku temu e-learning na Uniwersytecie Warszawskim był eksperymentem, dziś to codzienność. W tym roku mija 25 lat od wprowadzenia pierwszych narzędzi edukacji online na uczelni.



USOSweb, Kampus czy Centralny System Uwierzytelniania to serwisy, które zna dziś każdy student Uniwersytetu Warszawskiego. Ćwierć wieku temu UW jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce zdecydował się na wprowadzenie narzędzi do online nauki, którym na początku była platforma COME. Pierwsze próby z nauczaniem online na UW rozpoczęły się w roku akademickim 1999/2000.

Korzystanie z e-learningu szybko stało się normą – wykładowcy i studenci coraz chętniej sięgali po online narzędzia. Obecnie najważniejszą platformą do zdalnego nauczania jest Kampus, wspierana i rozwijana przez zespół Centrum Kompetencji Cyfrowych (CKC).

Platforma umożliwia prowadzenie zajęć zdalnych, wymianę doświadczeń, komunikacji między użytkownikami, oceniania, pracy grupowej oraz indywidualnej. Kampus oferuje zdalny dostęp do kursów, egzaminów, szkoleń oraz innych zasobów edukacyjnych zebranych pod jednym adresem. Z platformy korzysta obecnie kilkadziesiąt tysięcy aktywnych użytkowników, którzy biorą udział w setkach kursów: zajęciach dydaktycznych, lektoratach czy szkoleniach.

Wydarzenia jubileuszowe z okazji 25-lecia e-learningu na UW

Z okazji 25-lecia e-learningu na UW Centrum Kompetencji Cyfrowych przygotowało liczne wydarzenia, m.in. webinaria o trendach w edukacji cyfrowej oraz wykłady otwarte i warsztaty. Udział w nich jest bezpłatny i otwarty dla całej społeczności UW: studentów, doktorantów, wykładowców oraz pracowników administracji.