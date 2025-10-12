11.1°C
Życie Warszawy

Jubileusz e-learningu na Uniwersytecie Warszawskim. To już 25 lat

Publikacja: 12.10.2025 08:30

Z okazji 25-lecia e-learningu na UW Centrum Kompetencji Cyfrowych przygotowało liczne wydarzenia

Foto: Adobe Stock

rbi
Ćwierć wieku temu e-learning na Uniwersytecie Warszawskim był eksperymentem, dziś to codzienność. W tym roku mija 25 lat od wprowadzenia pierwszych narzędzi edukacji online na uczelni.

USOSweb, Kampus czy Centralny System Uwierzytelniania to serwisy, które zna dziś każdy student Uniwersytetu Warszawskiego. Ćwierć wieku temu UW jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce zdecydował się na wprowadzenie narzędzi do online nauki, którym na początku była platforma COME. Pierwsze próby z nauczaniem online na UW rozpoczęły się w roku akademickim 1999/2000.

Korzystanie z e-learningu szybko stało się normą – wykładowcy i studenci coraz chętniej sięgali po online narzędzia. Obecnie najważniejszą platformą do zdalnego nauczania jest Kampus, wspierana i rozwijana przez zespół Centrum Kompetencji Cyfrowych (CKC).

Platforma umożliwia prowadzenie zajęć zdalnych, wymianę doświadczeń, komunikacji między użytkownikami, oceniania, pracy grupowej oraz indywidualnej. Kampus oferuje zdalny dostęp do kursów, egzaminów, szkoleń oraz innych zasobów edukacyjnych zebranych pod jednym adresem. Z platformy korzysta obecnie kilkadziesiąt tysięcy aktywnych użytkowników, którzy biorą udział w setkach kursów: zajęciach dydaktycznych, lektoratach czy szkoleniach.

Wydarzenia jubileuszowe z okazji 25-lecia e-learningu na UW

Z okazji 25-lecia e-learningu na UW Centrum Kompetencji Cyfrowych przygotowało liczne wydarzenia, m.in. webinaria o trendach w edukacji cyfrowej oraz wykłady otwarte i warsztaty. Udział w nich jest bezpłatny i otwarty dla całej społeczności UW: studentów, doktorantów, wykładowców oraz pracowników administracji.

Podczas webinarów zostaną poruszone tematy dotyczące AI, projektowania kursów, skutecznych strategii uczenia się i nowoczesnych materiałach dydaktycznych – przydatnych w dydaktyce, innowacjach oraz codziennej pracy akademickiej.

Studenci, doktoranci i pracownicy UW mogą też wziąć udział w cyklu wykładów i warsztatów, które są przestrzenią refleksji nad konsekwencjami życia w erze przeciążenia informacyjnego oraz próbą odpowiedzi na nie – od psychologicznych mechanizmów, przez uważność i minimalizm cyfrowy, po edukację i komunikację.

Pełna lista wydarzeń w ramach 25-lecia e-learningu na UW jest dostępna na stronie elearning.uw.edu.pl.

E-learning na Uniwersytecie Warszawskim w liczbach

Jak podkreślają władze uczelni, Platforma Kampus na UW to ponad 38 tys. użytkowników platformy Kampus – studentów, doktorantów i pracowników UW.

Znajduje się na niej ponad 5 tys. kursów, lektoratów oraz szkoleń dla nauczycieli akademickich, pracowników administracji, doktorantów.

Przygotowano również ponad 260 egzaminów zdalnych, które może zdawać nawet 1500 osób jednocześnie.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

