Dzień Edukacji Narodowej – święto warszawskiej edukacji

W najbliższy piątek, 17 października ponad sto osób na co dzień pracujących w miejskiej oświacie, otrzyma Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy.



W stołecznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych pracuje ponad 30 tys. nauczycieli oraz dyrektorów.

– Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowa chwila w roku – moment, w którym z wdzięcznością i uznaniem pochylamy się przed wszystkimi, którzy codziennie kształtują umysły i serca młodych ludzi. Edukacja to nie tylko przekazywanie wiedzy – to misja, powołanie i budowanie przyszłości opartej na wartościach, empatii i odpowiedzialności – napisał Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy w liście do wszystkich pracowników oświaty z okazji obchodów.

Nagrody prezydenta Warszawy dla kadry oświatowej

W tym roku wyróżnienia otrzyma łącznie 118 nauczycieli i dyrektorów z miejskich placówek oświatowych.

Nagrody prezydenta przyznawane są m.in. za szczególne osiągnięcia dydaktyczne oraz wspieranie uczniów i uczennic w rozwoju, w tym również dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach. Wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim 17 października.