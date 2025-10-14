10.6°C
Życie Warszawy

Dzień Edukacji Narodowej – święto warszawskiej edukacji

Publikacja: 14.10.2025 17:00

W stołecznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych pracuje ponad 30 tys. nauczycieli oraz dyrektorów.

Foto: UM Warszawa

W najbliższy piątek, 17 października ponad sto osób na co dzień pracujących w miejskiej oświacie, otrzyma Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy.

– Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowa chwila w roku – moment, w którym z wdzięcznością i uznaniem pochylamy się przed wszystkimi, którzy codziennie kształtują umysły i serca młodych ludzi. Edukacja to nie tylko przekazywanie wiedzy – to misja, powołanie i budowanie przyszłości opartej na wartościach, empatii i odpowiedzialności – napisał Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy w liście do wszystkich pracowników oświaty z okazji obchodów.

Nagrody prezydenta Warszawy dla kadry oświatowej

W tym roku wyróżnienia otrzyma łącznie 118 nauczycieli i dyrektorów z miejskich placówek oświatowych.

Nagrody prezydenta przyznawane są m.in. za szczególne osiągnięcia dydaktyczne oraz wspieranie uczniów i uczennic w rozwoju, w tym również dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach. Wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim 17 października.

Co roku najwięcej pieniędzy z budżetu miasto przeznacza na miejską oświatę – w tym roku będzie to ponad 10 mld zł. Dzięki tym środkom miasto kontynuuje programy wsparcia uczniów, rodziców i kadry oświatowej oraz rozpocznie nowe projekty edukacyjne. Warszawa od kilku lat realizuje też rekordowy program inwestycyjny w warszawskiej oświacie – dotychczas wybudowano 19 szkół i 29 nowych przedszkoli tworząc w ten sposób ponad 16 tys. nowych miejsc do nauki.

Fundusz motywacyjny dla nauczycieli

– Warto dodać, że warszawski samorząd wypłaca również najwyższe dodatki motywacyjne dla nauczycieli (średnio 600 zł na etat, z możliwością indywidualnego zwiększenia nawet do 1800 zł dla nauczycieli szczególnie wyróżniających się w pracy), dodatki dla wychowawców, dodatki za warunki pracy, a także corocznie przyznawane są nagrody dla najlepszych pedagogów – wylicza Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Fundusz motywacyjny dla nauczycieli w miejskich placówkach oświatowych podwyższony został od marca 2024 r. Poza tym warszawski samorząd zapewnia kadrze oświatowej także bezpłatne szkolenia, warsztaty, wsparcie metodyczne i sieciujące nauczycieli we WCIES (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych) – miejskiej placówce doskonalenia nauczycieli.

