12.9°C
1021.8 hPa
Życie Warszawy

Edukacja zdrowotna w Warszawie. Frekwencyjna porażka pomysłodawców

Publikacja: 07.10.2025 10:45

Uczniowie masowo rezygnują z nieobowiązkowych zajęć edukacji zdrowotnej

Uczniowie masowo rezygnują z nieobowiązkowych zajęć edukacji zdrowotnej

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pryga
Edukacja zdrowotna - wprowadzony od 1 września do szkół nowy przedmiot - nie cieszy się popularnością wśród uczniów. Statystyki uczęszczania na edukację zdrowotną w Warszawie są złe. Najnowsze dane na ten temat przekazał stołeczny ratusz, którego przedstawiciele liczą na poprawę w następnych latach.

Uczniowie i ich rodzice masowo zrezygnowali z uczęszczania na zajęcia z edukacji zdrowotnej. Powodów jest kilka – począwszy od kwestii światopoglądowych po swoisty uczniowski pragmatyzm – jak nieobowiązkowe, to nie chodzę. Sam przedmiot wciąż jest tematem burzliwej dyskusji pomiędzy MEN a m.in. środowiskiem rodziców i przedstawicielami episkopatu.

Ilu uczniów zrezygnowało z edukacji zdrowotnej w Warszawie?

Nowe statystyki dotyczące frekwencji podaje stołeczny ratusz. Zgodnie z nimi na terenie stolicy z zajęć edukacji zdrowotnej wypisało się:

  • ponad 86 proc. uczniów szkół ponadpodstawowych,
  • 57 proc. uczniów szkół podstawowych.

Zdaniem wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej frekwencja na zajęciach z edukacji zdrowotnej zależy nie tylko od zainteresowania przedmiotem. W przypadku konkretnych szkół równie istotne mogą okazać się m.in. działania dyrekcji i nauczycieli. „Liczę na to, że po bliższym zapoznaniu się rodziców z materiałem, jaki obejmuje edukacja zdrowotna, po tym, jak pojawi się podręcznik, z roku na rok będzie więcej chętnych” – wyjaśnia Kaznowska.

Polecane
Warszawska oświata cierpi na chroniczny problem niedoboru kadrowego
kadry
Kryzys oświaty w Warszawie. Brakuje 3 tys. nauczycieli
Reklama
Reklama

Wiceprezydent Warszawy podkreśliła, że mowa o przedmiocie nieobowiązkowym. Jednocześnie jest to dopiero pierwszy rok, w którym nowy przedmiot pojawił się w szkołach.

Prezydent Warszawy: Mój syn będzie uczęszczał na zajęcia

Z kontrowersyjnym tematem zmierzył się również m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Po publikacji portalu Niezależna.pl, donoszącym o wypisaniu z zajęć edukacji zdrowotnej syna prezydenta Trzaskowskiego, szybko pojawiło się sprostowanie.

Rafał Trzaskowski wyjaśnił na portalu X, że syn będzie uczęszczał na zajęcia z edukacji zdrowotnej w grupie łączonej, międzyoddziałowej. Prezydent stolicy zachęcił jednocześnie do „brania udziału w tym bardzo potrzebnym przedmiocie”.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Warszawska oświata cierpi na chroniczny problem niedoboru kadrowego
kadry

Kryzys oświaty w Warszawie. Brakuje 3 tys. nauczycieli

Podczas dwóch dni targów będzie można spotkać się z ponad 80 wystawcami – politechnicznymi kołami na
targi

Studenci pokażą, co potrafią. Kiedy rusza KONIK?

Podczas spotkań eksperci z UW i WIM – PIB będą na bieżąco komentować nominacje i decyzje Komitetu No
promocja nauki

Tydzień Noblowski na UW. Eksperci przybliżą sylwetki laureatów

Stypendyści mają szansę na nawiązanie nowych znajomości i rozwój osobisty w inspirującym środowisku
stypendia

Nawet 1500 zł dla studentów z Warszawy

57 kleryków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego i 52 seminarzystów Archidiecezjalnego Se
nowy rok akademicki

Rok formacyjny dla 109 kleryków w Archidiecezji Warszawskiej

Wysokość wsparcia finansowego zależy od kategorii i jest przyznawana na okres maksymalnie 12 miesięc
stypendia

Jesteś sportowcem z Warszawy? Możesz dostać 2500 złotych

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego inauguracja roku akademickiego 2025/2026 odbyła się we wtor
nowy rok akademicki

Koniec wakacji dla studentów. Uczelnie rozpoczynają naukę

Nowy budynek Wydziału Psychologii UW na Ochocie
zaplecze dydaktyczne

Psychologowie w strefie komfortu. Nowy budynek Wydziału Psychologii UW

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama