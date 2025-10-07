Edukacja zdrowotna - wprowadzony od 1 września do szkół nowy przedmiot - nie cieszy się popularnością wśród uczniów. Statystyki uczęszczania na edukację zdrowotną w Warszawie są złe. Najnowsze dane na ten temat przekazał stołeczny ratusz, którego przedstawiciele liczą na poprawę w następnych latach.



Uczniowie i ich rodzice masowo zrezygnowali z uczęszczania na zajęcia z edukacji zdrowotnej. Powodów jest kilka – począwszy od kwestii światopoglądowych po swoisty uczniowski pragmatyzm – jak nieobowiązkowe, to nie chodzę. Sam przedmiot wciąż jest tematem burzliwej dyskusji pomiędzy MEN a m.in. środowiskiem rodziców i przedstawicielami episkopatu.

Ilu uczniów zrezygnowało z edukacji zdrowotnej w Warszawie?

Nowe statystyki dotyczące frekwencji podaje stołeczny ratusz. Zgodnie z nimi na terenie stolicy z zajęć edukacji zdrowotnej wypisało się:

ponad 86 proc. uczniów szkół ponadpodstawowych,

57 proc. uczniów szkół podstawowych.

Zdaniem wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej frekwencja na zajęciach z edukacji zdrowotnej zależy nie tylko od zainteresowania przedmiotem. W przypadku konkretnych szkół równie istotne mogą okazać się m.in. działania dyrekcji i nauczycieli. „Liczę na to, że po bliższym zapoznaniu się rodziców z materiałem, jaki obejmuje edukacja zdrowotna, po tym, jak pojawi się podręcznik, z roku na rok będzie więcej chętnych” – wyjaśnia Kaznowska.