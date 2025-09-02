Warszawa po wakacyjnych remontach – jakimi drogami pojedziemy do pracy?

Po intensywnych, wakacyjnych pracach część kluczowych ulic jest już gotowa na przyjęcie wzmożonego ruchu po wakacjach, jednak w niektórych miejscach kierowcy i pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Sprawdzamy, jakimi drogami pojedziemy do pracy i szkoły.



Wakacyjny okres najintensywniejszych prac drogowych dobiegł końca. Jeszcze przed pierwszym szkolnym dzwonkiem drogowcy udostępnili kierowcom wyremontowane ulice z nowym, równym asfaltem. Jest to efekt wzmożonych prac, które w dużej mierze udało się zamknąć w letnim terminie.

Reklama Reklama

Warszawski Zarząd Dróg Miejskich zapowiedział jednak, że koniec wakacji nie oznacza końca sezonu remontowego. Wiele prac będzie kontynuowanych, a w planach są też kolejne frezowania. Na szczęście, po pięciu latach, drogowcy ogłosili zakończenie przebudowy ul. Kąty Grodziskie, która była jedną z najdłużej trwających inwestycji, podczas gdy inne, jak remont Wisłostrady, udało się przeprowadzić w zaledwie kilka tygodni. Oto obraz warszawskich dróg u progu nowego roku szkolnego.

Zakończone wakacyjne remonty: te ulice są już przejezdne

Wraz z końcem wakacji udało się zakończyć kilka kluczowych inwestycji. Od 1 września w pełni przejezdna jest Wisłostrada, gdzie w sąsiedztwie Cytadeli wyremontowano jezdnię. W ramach prac ułożono nową nawierzchnię na obu nitkach, w stronę Bielan i w stronę Mokotowa, pomiędzy ulicami Wenedów i Krasińskiego. Remont był czymś więcej niż standardowym frezowaniem. W jego trakcie zmieniono parametry łuku na wysokości ul. Czujnej, co ma poprawić bezpieczeństwo w miejscu, w którym dotąd dochodziło do wielu kolizji.

Kierowcy mogą też odetchnąć na ul. Marsa, gdzie zakończono asfaltowanie, a ruch drogowy powrócił na swoje stałe trasy. Wraz z początkiem roku szkolnego na swoje trasy wrócą autobusy linii: 183, 514, N21 i N71. Z kolei u zbiegu ulic Przyczółkowej, Branickiego i Vogla wykonawca również zakończył prace, co przywróciło normalne trasy dla linii 163, 164 i N31.