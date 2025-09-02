Warszawa po wakacyjnych remontach – jakimi drogami pojedziemy do pracy?

Od 1 września w pełni przejezdna jest Wisłostrada
Wakacyjny okres najintensywniejszych prac drogowych dobiegł końca. Jeszcze przed pierwszym szkolnym dzwonkiem drogowcy udostępnili kierowcom wyremontowane ulice z nowym, równym asfaltem. Jest to efekt wzmożonych prac, które w dużej mierze udało się zamknąć w letnim terminie.
Warszawski Zarząd Dróg Miejskich zapowiedział jednak, że koniec wakacji nie oznacza końca sezonu remontowego. Wiele prac będzie kontynuowanych, a w planach są też kolejne frezowania. Na szczęście, po pięciu latach, drogowcy ogłosili zakończenie przebudowy ul. Kąty Grodziskie, która była jedną z najdłużej trwających inwestycji, podczas gdy inne, jak remont Wisłostrady, udało się przeprowadzić w zaledwie kilka tygodni. Oto obraz warszawskich dróg u progu nowego roku szkolnego.
Wraz z końcem wakacji udało się zakończyć kilka kluczowych inwestycji. Od 1 września w pełni przejezdna jest Wisłostrada, gdzie w sąsiedztwie Cytadeli wyremontowano jezdnię. W ramach prac ułożono nową nawierzchnię na obu nitkach, w stronę Bielan i w stronę Mokotowa, pomiędzy ulicami Wenedów i Krasińskiego. Remont był czymś więcej niż standardowym frezowaniem. W jego trakcie zmieniono parametry łuku na wysokości ul. Czujnej, co ma poprawić bezpieczeństwo w miejscu, w którym dotąd dochodziło do wielu kolizji.
Kierowcy mogą też odetchnąć na ul. Marsa, gdzie zakończono asfaltowanie, a ruch drogowy powrócił na swoje stałe trasy. Wraz z początkiem roku szkolnego na swoje trasy wrócą autobusy linii: 183, 514, N21 i N71. Z kolei u zbiegu ulic Przyczółkowej, Branickiego i Vogla wykonawca również zakończył prace, co przywróciło normalne trasy dla linii 163, 164 i N31.
Na Białołęce zakończył się duży, wieloletni projekt przebudowy ul. Kąty Grodziskie. Na odcinku 1,7 km, od ul. Zdziarskiej do ul. Berensona, droga zyskała odwodnienie, nowe chodniki po obu stronach, a także nowe oświetlenie i zieleń (84 drzewa, 400 krzewów i trawniki). Projekt, którego koszt wyniósł 42 mln zł, był częścią większego zadania pod nazwą „Poprawa układu drogowego w dzielnicy Białołęka”. W czasie remontu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji prowadziło tam również prace związane z budową kanalizacji ściekowej.
Wielu kierowców ucieszy również oddanie do użytku dwóch odcinków, za których budowę zapłacili prywatni deweloperzy. W pełni przejezdna jest już nowa ul. Człuchowska na odcinku od Lazurowej do Szeligowskiej, która będzie miała dwie jezdnie oraz chodniki i drogi dla rowerów. Ponadto zakończono przebudowę ul. Szeligowskiej, na którą wróciły oba kierunki ruchu. Od poniedziałku do nowo otwartej szkoły podstawowej nr 407 przy tej ulicy dojeżdżają autobusy linii 249.
Zakończono też kluczowe prace na wiadukcie mostu Poniatowskiego, gdzie wymieniono dylatacje, przywracając pełną przejezdność. Kontynuowane są jednak inne prace, takie jak wymiana balustrad i remont przejścia podziemnego. Również na Białołęce, na osiedlu Białołęka Dworska, finiszowały prace przy budowie sieci kanalizacyjnej. Dzięki temu ulicą Cieślewskich ponownie kursują autobusy linii 152. Swoje prace zakończyli też wodociągowcy, którzy budowali przyłącze na ulicę Hemara, co przywróciło na podstawową trasę autobusy linii 314. Ostatnim z zakończonych remontów było asfaltowanie ul. Ostródzkiej, które potrwało do 3 września.
Koniec wakacji nie oznacza jednak końca sezonu remontowego. W planach są kolejne weekendowe frezowania, a rozpoczęte prace będą kontynuowane. We wrześniu drogowcy dalej będą remontować ul. Modlińską, gdzie na odcinku między ul. Ćwiklińskiej a ul. Mehoffera wymienią nawierzchnię. Prace prowadzone są na razie na prawym pasie drogi i buspasie, ale później nowy asfalt zostanie ułożony na całej szerokości remontowanego odcinka.
Kontynuowany będzie również remont ul. Połczyńskiej. Wykonawca kończy prace na jezdni w stronę granic Warszawy, od Foru Wola do Powstańców Śląskich, a następnie przeniesie się z robotami na nitkę w stronę centrum. W tym miejscu poprawiona zostanie podbudowa jezdni, wymienione krawężniki i ułożony nowy asfalt.
Dalsze prace prowadzone będą również obok dawnego Pedetu na Woli, czyli u zbiegu ul. Wolskiej, ul. Młynarskiej i al. Solidarności. W miejscu dawnych przejść podziemnych powstaje komplet naziemnych pasów dla pieszych, z przejazdami rowerowymi. Roboty są w całości finansowane przez prywatnego inwestora. Oprócz przejść wyremontowane zostaną chodniki, a w miejscu niepotrzebnie zabetonowanej powierzchni pojawi się zieleń. Po zakończeniu prac powstanie tutaj również Skwer Gwary Warszawskiej, zielone miejsce odpoczynku i rekreacji.