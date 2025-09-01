18.1°C
Życie Warszawy

Zgoda buduje, czyli Bodycha doczeka się remontu. Wspólny projekt Ursusa i Michałowic rozwiązuje administracyjny absurd

Publikacja: 01.09.2025 07:50

Realizacja projektu będzie wymagała zaangażowania co najmniej dwóch budżetów

Foto: facebook.com / Małgorzata Pachecka - wójt gminy Michałowice

Kacper Komaiszko
Wieloletni problem mieszkańców ulicy Bodycha, leżącej na pograniczu Warszawy i gminy Michałowice, wreszcie znajdzie swoje rozwiązanie. Dzielnica Ursus i gmina Michałowice zawarły porozumienie, które umożliwi remont zniszczonej drogi.

W Warszawie, a konkretnie na terenie Ursusa, leży ulica, której mieszkańcy od lat borykają się z jej fatalnym stanem nawierzchni. Problem jest o tyle skomplikowany, że droga przebiega przez tereny należące do różnych zarządców, a jej kluczowy odcinek podlega administracji sąsiedniej gminy. Mimo to, po serii rozmów i negocjacji, osiągnięto porozumienie, które otwiera drogę do kompleksowej przebudowy. To rzadki przykład, kiedy współpraca dwóch jednostek samorządu owocuje rozwiązaniem problemu, który przez lata wydawał się nierozwiązywalny.

Mieszkaniec Warszawy, ulica w Michałowicach. Absurd codzienności

Ulica Bodycha jest wyjątkowym przypadkiem na mapie stolicy. Choć zamieszkują ją Warszawiacy, administracyjnie znaczna część drogi znajduje się pod zarządem gminy Michałowice. Taka sytuacja stwarzała poważne bariery w realizacji inwestycji drogowych, ponieważ każdy z zarządców musiałby partycypować w kosztach i uzgadniać szczegóły na styku swoich kompetencji. Jak zauważył radny Ursusa, Karol Bąkowski, to paradoksalne, że mieszkaniec stolicy może mieszkać przy ulicy, nad którą nie mają pieczy władze, które sam wybrał.

Plany na dziś i na przyszłość

Przełomowe porozumienie między Dzielnicą Ursus a Gminą Michałowice zaowocowało konkretnym harmonogramem prac. Jeszcze w tym roku mieszkańcy mogą spodziewać się pierwszych działań. Na odcinku od ulicy Prawniczej do ulicy Regulskiej położona zostanie nowa nakładka asfaltowa. Inwestycja zostanie sfinansowana wspólnie przez obie jednostki samorządu, co pokazuje ich gotowość do współdziałania.

Karol Bąkowski, radny Ursusa

To paradoksalne, że mieszkaniec stolicy może mieszkać przy ulicy, nad którą nie mają pieczy władze, które sam wybrał

To jednak dopiero początek szeroko zakrojonego planu. W kolejnych latach ulica Bodycha ma zostać przebudowana na całej jej długości. Projekt ten, ze względu na swoją złożoność i wysokie koszty, zostanie podzielony na trzy etapy, co pozwoli na sprawniejszą realizację.

Trzy etapy do lepszej drogi

Koncepcję całej inwestycji przygotuje Gmina Michałowice, co również świadczy o partnerskim podejściu do problemu. Projekt obejmie trzy kluczowe odcinki ulicy:

• Etap I: Przebudowa obejmie odcinek od ul. Regulskiej do ul. Herbacianej, liczący około 150 metrów. Realizacja tego fragmentu ma również poprawić bezpieczeństwo pieszych na skrzyżowaniu.

• Etap II: Najdłuższy etap inwestycji, obejmujący około 845 metrów drogi, od ul. Herbacianej do ul. Prawniczej.

• Etap III: Ostatni fragment drogi, o długości około 190 metrów, od ul. Prawniczej do ul. Spisaka.

Realizacja projektu będzie wymagała zaangażowania co najmniej dwóch budżetów, co jest wyzwaniem. Jednak jak podkreślają władze, droga ta służy mieszkańcom nie jednej, a kilku gmin, co czyni inwestycję priorytetową i wartą podjęcia wszelkich trudności.

Źródło: zyciewarszawy.pl

