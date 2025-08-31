Nadchodzi wielka przebudowa ulicy Okrzei. Będą utrudnienia w ruchu. Kiedy zielony deptak będzie gotowy?

Lada dzień wystartują prace związane z przebudową ulicy Okrzei. Mieszkańcy muszą przygotować się na planowane zmiany w ruchu i nieuniknione kłopoty z parkowaniem w rejonie inwestycji. Turyści odwiedzający Warszawę, mogą z kolei zapomnieć, że zobaczą nową atrakcję w przyszłe wakacje – deptak będzie gotowy do użytku kilka miesięcy po przyszłorocznym sezonie.



Długo wyczekiwana inwestycja, która ma przekształcić jedną z głównych ulic Starej Pragi, wkracza w etap realizacji. Jak informowało „Życie Warszawy”, w lipcu Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę z wykonawcą, firmą Strabag, a przygotowania do rozpoczęcia robót dobiegają końca. Przebudowa ma na celu przedłużenie nowej, reprezentacyjnej osi pieszo-rowerowej, łączącej Śródmieście z Pragą. Jednak nim mieszkańcy i turyści będą mogli cieszyć się nową miejską przestrzenią, czekają ich znaczące utrudnienia.

Start prac i utrudnienia w ruchu

Zgodnie z informacjami przekazanego przez radnego Pragi, Mariusza Borowskiego, prace muszą rozpocząć się najpóźniej 8 września 2025 roku. Harmonogram przewiduje, że roboty potrwają aż 17 miesięcy. Oznacza to, że zakończą się dopiero w lutym 2027 roku, co niestety wyklucza możliwość skorzystania z nowej infrastruktury w przyszłym sezonie wakacyjnym.

Obecnie trwają prace nad ostatecznym zatwierdzeniem tymczasowej organizacji ruchu, która będzie obowiązywała w trakcie budowy. Należy spodziewać się poważnych utrudnień w komunikacji i parkowaniu. Wiele wskazuje na to, że ulica Okrzei i sąsiadujące z nią arterie mogą zostać całkowicie lub częściowo wyłączone z ruchu kołowego. Kierowcy będą musieli liczyć się z koniecznością wyboru alternatywnych tras, a mieszkańcy – ze znacznym ograniczeniem miejsc postojowych. Sytuacja dotknie również pasażerów komunikacji miejskiej, ponieważ część linii autobusowych może zmienić swoje trasy.

Rewolucja na Okrzei – założenia projektu

Przebudowa ulicy Okrzei jest częścią programu „Nowe Centrum Warszawy” i stanowi kluczowy element rewitalizacji Pragi. Projekt ma na celu zmianę charakteru ulicy z typowo przejazdowej w przyjazną pieszym, rowerzystom i lokalnym przedsiębiorcom. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 20 milionów złotych.