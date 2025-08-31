18.3°C
Życie Warszawy

Nadchodzi wielka przebudowa ulicy Okrzei. Będą utrudnienia w ruchu. Kiedy zielony deptak będzie gotowy?

Publikacja: 31.08.2025 08:30

Trwają prace nad ostatecznym zatwierdzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu

Trwają prace nad ostatecznym zatwierdzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu

Foto: ZDM

Kacper Komaiszko
Lada dzień wystartują prace związane z przebudową ulicy Okrzei. Mieszkańcy muszą przygotować się na planowane zmiany w ruchu i nieuniknione kłopoty z parkowaniem w rejonie inwestycji. Turyści odwiedzający Warszawę, mogą z kolei zapomnieć, że zobaczą nową atrakcję w przyszłe wakacje – deptak będzie gotowy do użytku kilka miesięcy po przyszłorocznym sezonie.

Długo wyczekiwana inwestycja, która ma przekształcić jedną z głównych ulic Starej Pragi, wkracza w etap realizacji. Jak informowało „Życie Warszawy”, w lipcu Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę z wykonawcą, firmą Strabag, a przygotowania do rozpoczęcia robót dobiegają końca. Przebudowa ma na celu przedłużenie nowej, reprezentacyjnej osi pieszo-rowerowej, łączącej Śródmieście z Pragą. Jednak nim mieszkańcy i turyści będą mogli cieszyć się nową miejską przestrzenią, czekają ich znaczące utrudnienia.

Start prac i utrudnienia w ruchu

Zgodnie z informacjami przekazanego przez radnego Pragi, Mariusza Borowskiego, prace muszą rozpocząć się najpóźniej 8 września 2025 roku. Harmonogram przewiduje, że roboty potrwają aż 17 miesięcy. Oznacza to, że zakończą się dopiero w lutym 2027 roku, co niestety wyklucza możliwość skorzystania z nowej infrastruktury w przyszłym sezonie wakacyjnym.

Obecnie trwają prace nad ostatecznym zatwierdzeniem tymczasowej organizacji ruchu, która będzie obowiązywała w trakcie budowy. Należy spodziewać się poważnych utrudnień w komunikacji i parkowaniu. Wiele wskazuje na to, że ulica Okrzei i sąsiadujące z nią arterie mogą zostać całkowicie lub częściowo wyłączone z ruchu kołowego. Kierowcy będą musieli liczyć się z koniecznością wyboru alternatywnych tras, a mieszkańcy – ze znacznym ograniczeniem miejsc postojowych. Sytuacja dotknie również pasażerów komunikacji miejskiej, ponieważ część linii autobusowych może zmienić swoje trasy.

Rewolucja na Okrzei – założenia projektu

Przebudowa ulicy Okrzei jest częścią programu „Nowe Centrum Warszawy” i stanowi kluczowy element rewitalizacji Pragi. Projekt ma na celu zmianę charakteru ulicy z typowo przejazdowej w przyjazną pieszym, rowerzystom i lokalnym przedsiębiorcom. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 20 milionów złotych.

W ramach prac gruntownie zmieni się oblicze ulicy:

• Nowa nawierzchnia: Asfalt zostanie zastąpiony estetyczną, kamienną nawierzchnią, co ma podkreślić historyczny charakter okolicy.

• Ruch drogowy: Dla samochodów i autobusów pozostanie jeden, jednokierunkowy pas ruchu.

• Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów: Po północnej stronie powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, a po obu stronach ulicy powstaną szerokie deptaki. Wyznaczone zostaną także miejsca na ogródki gastronomiczne, które mają ożywić ulicę.

• Zieleń: Kluczowym elementem inwestycji będzie zieleń. Wzdłuż ulicy posadzone zostaną 74 nowe drzewa (m.in. grusze drobnoowocowe i klony czerwone), tworząc szpalery cienia i zieleni. Drzewa zostaną posadzone w specjalnych, sprawdzonych już na Placu Pięciu Rogów modułach antykompresyjnych. Oprócz drzew pojawią się także nowe rabaty kwiatowe i krzewy.

• Infrastruktura podziemna: Prace obejmą również modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i oświetleniowej, co ma zapewnić trwałość i funkcjonalność nowych rozwiązań.

Wizualizacja ulicy Okrzei po przebudowie
remont
Rusza przebudowa ulicy Okrzei na Pradze-Północ. Co się zmieni?

Praga w szerszym planie rewitalizacji

Remont ulicy Okrzei to jedynie kolejny krok w szerszym procesie rewitalizacji Starej Pragi, której częścią był też otwarty niedawno most pieszo-rowerowy. Miasto kontynuuje swoje plany, czego dowodem jest rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję architektoniczną dla kolejnych centralnych obszarów Pragi, w tym Placu Weteranów 1863 roku oraz ulicy Floriańskiej. Zwycięski projekt firmy RS Architektura Krajobrazu zakłada stworzenie ogrodu różanego przy Szpitalu Praskim oraz strefy rekreacyjnej w sąsiedztwie baru mlecznego „Rusałka”. Wszystkie te działania są finansowane z Gminnego Programu Rewitalizacji.

