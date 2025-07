Rusza przebudowa ulicy Okrzei na Pradze-Północ. Co się zmieni?

Dalsze plany dla Pragi

Przebudowa ulicy Okrzei to kolejny krok w rewitalizacji Pragi, której impulsem był otwarty niedawno most pieszo-rowerowy, łączący śródmiejskie bulwary z prawym brzegiem Wisły. To część szerszej koncepcji Nowego Centrum Warszawy, rozszerzającej się poza lewobrzeżną część miasta.

Równolegle miasto przygotowuje się do dalszych zmian w centralnej części Starej Pragi. Niedawno rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczną, która objęła między innymi plac pomiędzy ulicą Okrzei i Kłopotowskiego, ulicę Floriańską oraz plac Weteranów 1863 roku. Zwycięzcą konkursu została firma RS Architektura Krajobrazu, znana z projektów nowej Chmielnej i kwartału ulic Złota-Zgoda. Wśród zaproponowanych rozwiązań dla Pragi znalazły się między innymi ogród różany z pergolą przed wejściem do Szpitala Praskiego, czytelnie podkreślone wejście do katedry św. Floriana z miejscami wypoczynkowymi, a także strefa rekreacyjna w sąsiedztwie baru mlecznego „Rusałka”. Wszystkie te inwestycje są finansowane z Gminnego Programu Rewitalizacji, uchwalonego przez Radę Miasta.