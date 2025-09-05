Nowy żłobek na Białołęce. Umowa na budowę podpisana. Tak będzie wyglądać placówka dla 100 dzieci

Wizualizacja nowego żłobka na Białołęce
Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca zajmie się zarówno przygotowaniem dokumentacji projektowej, jak i przeprowadzeniem wszystkich robót budowlano-montażowych.
W imieniu dzielnicy umowę podpisali Burmistrz Anna Majchrzak oraz Zastępca Burmistrza Mariusz Wajszczak. W wydarzeniu uczestniczyli również pozostali członkowie Zarządu Dzielnicy: Anna Myślińska, Jan Mackiewicz i Piotr Cieszkowski, a także radni m.st. Warszawy oraz radni Dzielnicy Białołęka, w tym m.in. Agnieszka Borowska, Anna Auksel-Sekutowicz, Piotr Jaworski i Ewa Rogoś.
Wizualizacja nowego żłobka na Białołęce
Planowany żłobek będzie placówką 4-oddziałową, przeznaczoną dla 100 dzieci, z podziałem na cztery grupy po 25 osób. Budynek będzie piętrowy, niepodpiwniczony, a jego funkcjonalny układ w kształcie litery „L” został zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie użytkowania. Część techniczno-gastronomiczna znajdzie się od strony wschodniej, a oddziały żłobkowe będą zlokalizowane od strony południowej, co zapewni dzieciom dostęp do naturalnego światła.
Każdy z oddziałów będzie miał bezpośrednie wyjście na taras oraz dostęp do ogrodu i placu zabaw. Co istotne, wejście dla pracowników, dostawy i śmieciarek zostanie rozdzielone od głównego wejścia przeznaczonego dla rodziców i dzieci, aby zwiększyć bezpieczeństwo i płynność ruchu.
Nowa placówka pomieści setkę dzieci
Podstawowe funkcje budynku rozplanowano na parterze. Natomiast na piętrze nad skrzydłem techniczno-kuchennym umieszczono pomieszczenia pomocnicze, które nie wymagają lokalizacji na parterze. Zastosowane rozwiązania architektoniczne mają również wpływ na akustykę – umiejscowienie piętrowej części od wschodu zapewni dodatkową osłonę akustyczną w przypadku ewentualnej przyszłej realizacji Trasy Olszynki Grochowskiej. Budynek będzie wyróżniał się podwyższonym standardem materiałowym i wykończeniowym, szczególnie na elewacjach północnej i wschodniej oraz wewnątrz.
Żłobek będzie placówką 4-oddziałową
Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 października 2026 r. Nowy żłobek jest współfinansowany z rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Inwestycja ma na celu zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków rozwoju, a rodzicom większego wsparcia w łączeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych.