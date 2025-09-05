30°C
Nowy żłobek na Białołęce. Umowa na budowę podpisana. Tak będzie wyglądać placówka dla 100 dzieci

Publikacja: 05.09.2025 14:15

Wizualizacja nowego żłobka na Białołęce

Kacper Komaiszko
Urząd Dzielnicy Białołęka podpisał umowę na budowę nowego żłobka. Nowoczesna placówka dla setki najmłodszych mieszkańców powstanie przy ul. Kobiałka. Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum firm MTM Budownictwo oraz PBO Śląsk, które zostało wyłonione w postępowaniu przetargowym.

Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca zajmie się zarówno przygotowaniem dokumentacji projektowej, jak i przeprowadzeniem wszystkich robót budowlano-montażowych.

W imieniu dzielnicy umowę podpisali Burmistrz Anna Majchrzak oraz Zastępca Burmistrza Mariusz Wajszczak. W wydarzeniu uczestniczyli również pozostali członkowie Zarządu Dzielnicy: Anna Myślińska, Jan Mackiewicz i Piotr Cieszkowski, a także radni m.st. Warszawy oraz radni Dzielnicy Białołęka, w tym m.in. Agnieszka Borowska, Anna Auksel-Sekutowicz, Piotr Jaworski i Ewa Rogoś. 

Nowoczesny projekt dostosowany do potrzeb najmłodszych

Planowany żłobek będzie placówką 4-oddziałową, przeznaczoną dla 100 dzieci, z podziałem na cztery grupy po 25 osób. Budynek będzie piętrowy, niepodpiwniczony, a jego funkcjonalny układ w kształcie litery „L” został zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie użytkowania. Część techniczno-gastronomiczna znajdzie się od strony wschodniej, a oddziały żłobkowe będą zlokalizowane od strony południowej, co zapewni dzieciom dostęp do naturalnego światła.

Każdy z oddziałów będzie miał bezpośrednie wyjście na taras oraz dostęp do ogrodu i placu zabaw. Co istotne, wejście dla pracowników, dostawy i śmieciarek zostanie rozdzielone od głównego wejścia przeznaczonego dla rodziców i dzieci, aby zwiększyć bezpieczeństwo i płynność ruchu.

Nowa placówka pomieści setkę dzieci

Rozwiązania architektoniczne i standard wykonania

Podstawowe funkcje budynku rozplanowano na parterze. Natomiast na piętrze nad skrzydłem techniczno-kuchennym umieszczono pomieszczenia pomocnicze, które nie wymagają lokalizacji na parterze. Zastosowane rozwiązania architektoniczne mają również wpływ na akustykę – umiejscowienie piętrowej części od wschodu zapewni dodatkową osłonę akustyczną w przypadku ewentualnej przyszłej realizacji Trasy Olszynki Grochowskiej. Budynek będzie wyróżniał się podwyższonym standardem materiałowym i wykończeniowym, szczególnie na elewacjach północnej i wschodniej oraz wewnątrz.

Żłobek będzie placówką 4-oddziałową

Terminy i źródła finansowania

Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 października 2026 r. Nowy żłobek jest współfinansowany z rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Inwestycja ma na celu zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków rozwoju, a rodzicom większego wsparcia w łączeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych.

