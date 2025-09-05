Nowy żłobek na Białołęce. Umowa na budowę podpisana. Tak będzie wyglądać placówka dla 100 dzieci

Urząd Dzielnicy Białołęka podpisał umowę na budowę nowego żłobka. Nowoczesna placówka dla setki najmłodszych mieszkańców powstanie przy ul. Kobiałka. Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum firm MTM Budownictwo oraz PBO Śląsk, które zostało wyłonione w postępowaniu przetargowym.



Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca zajmie się zarówno przygotowaniem dokumentacji projektowej, jak i przeprowadzeniem wszystkich robót budowlano-montażowych.

W imieniu dzielnicy umowę podpisali Burmistrz Anna Majchrzak oraz Zastępca Burmistrza Mariusz Wajszczak. W wydarzeniu uczestniczyli również pozostali członkowie Zarządu Dzielnicy: Anna Myślińska, Jan Mackiewicz i Piotr Cieszkowski, a także radni m.st. Warszawy oraz radni Dzielnicy Białołęka, w tym m.in. Agnieszka Borowska, Anna Auksel-Sekutowicz, Piotr Jaworski i Ewa Rogoś.

Wizualizacja nowego żłobka na Białołęce Foto: mat. pras.

Nowoczesny projekt dostosowany do potrzeb najmłodszych

Planowany żłobek będzie placówką 4-oddziałową, przeznaczoną dla 100 dzieci, z podziałem na cztery grupy po 25 osób. Budynek będzie piętrowy, niepodpiwniczony, a jego funkcjonalny układ w kształcie litery „L” został zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie użytkowania. Część techniczno-gastronomiczna znajdzie się od strony wschodniej, a oddziały żłobkowe będą zlokalizowane od strony południowej, co zapewni dzieciom dostęp do naturalnego światła.

Każdy z oddziałów będzie miał bezpośrednie wyjście na taras oraz dostęp do ogrodu i placu zabaw. Co istotne, wejście dla pracowników, dostawy i śmieciarek zostanie rozdzielone od głównego wejścia przeznaczonego dla rodziców i dzieci, aby zwiększyć bezpieczeństwo i płynność ruchu.