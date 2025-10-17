Aż 1800 zł mandatu za jazdę na hulajnodze. Policja udostępniła nagranie

Drogówka z Piaseczna ukarała wysokim mandatem mężczyznę, który poruszał się na hulajnodze elektrycznej z prędkością porównywalną do jadących obok aut. 27-latek rozpędził się do prawie 47 km/h. Został zatrzymany na jednej z ulic w podwarszawskim Gołkowie.



Policjanci z Piaseczna mieli do czynienia z nietypową interwencją. Mężczyzna jadący na hulajnodze nie tylko przekroczył dozwoloną prędkość, ale również poruszał się po drodze w niedozwolonym miejscu.

Pędził na hulajnodze środkiem drogi. Dostał wysoki mandat

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Piasecznie podczas patrolowania dróg w nieoznakowanym radiowozie zauważyli mężczyznę jadącego na hulajnodze elektrycznej środkiem jezdni. Do zdarzenia doszło na ulicy Zielonej w podwarszawskim Gołkowie. 27-latek poruszał się bardzo szybko – pomiar wideorejestratora wykazał prędkość 46,8 km/h. Mężczyzna został zatrzymany i ukarany mandatem w wysokości 1800 zł w związku z przekroczeniem prędkości, przewożeniem ładunku i niespełnieniem warunków technicznych.

Jechał za szybko i w niedozwolonym miejscu. Jakie przepisy złamał?

Mężczyzna poruszał się na hulajnodze w miejscu, w którym nie powinien się znaleźć. Jak wyjaśnia policja, kierujący hulajnogą elektryczną ma obowiązek poruszać się drogą dla rowerów, a jeśli takiej nie ma - chodnikiem lub poboczem, pod warunkiem że nie zagraża pieszym. Jazda po jezdni jest dozwolona wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. W tym przypadku mężczyzna nie miał prawa się na niej znaleźć, ponieważ w miejscu, w którym go zatrzymano prędkość, z jaką mogą poruszać się pojazdy wynosi 50 km/h.

Zgodnie z przepisami kierujący hulajnogą nie powinien jechać szybciej niż 20 m/h. 27-latek przekroczył tym samym dozwoloną prędkość ponad dwukrotnie. Do tego przewoził na hulajnodze ładunek, co również jest zabronione. Pojazd nie spełniał także wymaganych warunków technicznych, opisanych w §55d Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, który mówi: „W hulajnodze elektrycznej i urządzeniu transportu osobistego konstrukcja ogranicza rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h i zapewnia możliwość skutecznego hamowania.”