Życie Warszawy

Aż 1800 zł mandatu za jazdę na hulajnodze. Policja udostępniła nagranie

Publikacja: 17.10.2025 13:00

Mężczyzna pędził na hulajnodze prawie 47 km/h. Policja ukarała go wysokim mandatem

Foto: KPP w Piasecznie

Anna Rogalska
Drogówka z Piaseczna ukarała wysokim mandatem mężczyznę, który poruszał się na hulajnodze elektrycznej z prędkością porównywalną do jadących obok aut. 27-latek rozpędził się do prawie 47 km/h. Został zatrzymany na jednej z ulic w podwarszawskim Gołkowie.

Policjanci z Piaseczna mieli do czynienia z nietypową interwencją. Mężczyzna jadący na hulajnodze nie tylko przekroczył dozwoloną prędkość, ale również poruszał się po drodze w niedozwolonym miejscu. 

Pędził na hulajnodze środkiem drogi. Dostał wysoki mandat

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Piasecznie podczas patrolowania dróg w nieoznakowanym radiowozie zauważyli mężczyznę jadącego na hulajnodze elektrycznej środkiem jezdni. Do zdarzenia doszło na ulicy Zielonej w podwarszawskim Gołkowie. 27-latek poruszał się bardzo szybko – pomiar wideorejestratora wykazał prędkość 46,8 km/h. Mężczyzna został zatrzymany i ukarany mandatem w wysokości 1800 zł w związku z przekroczeniem prędkości, przewożeniem ładunku i niespełnieniem warunków technicznych.

Jechał za szybko i w niedozwolonym miejscu. Jakie przepisy złamał?

Mężczyzna poruszał się na hulajnodze w miejscu, w którym nie powinien się znaleźć. Jak wyjaśnia policja, kierujący hulajnogą elektryczną ma obowiązek poruszać się drogą dla rowerów, a jeśli takiej nie ma - chodnikiem lub poboczem, pod warunkiem że nie zagraża pieszym. Jazda po jezdni jest dozwolona wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. W tym przypadku mężczyzna nie miał prawa się na niej znaleźć, ponieważ w miejscu, w którym go zatrzymano prędkość, z jaką mogą poruszać się pojazdy wynosi 50 km/h.

Zgodnie z przepisami kierujący hulajnogą nie powinien jechać szybciej niż 20 m/h. 27-latek przekroczył tym samym dozwoloną prędkość ponad dwukrotnie. Do tego przewoził na hulajnodze ładunek, co również jest zabronione. Pojazd nie spełniał także wymaganych warunków technicznych, opisanych w §55d Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, który mówi: „W hulajnodze elektrycznej i urządzeniu transportu osobistego konstrukcja ogranicza rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h i zapewnia możliwość skutecznego hamowania.”

Jazda na hulajnodze. Co mówi prawo?

Policja przypomina, że kierujący hulajnogą elektryczną jest zobowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić - z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

Ma obowiązek korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów - z zachowaniem następujących zasad:

  • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
  • zachowanie szczególnej ostrożności,
  • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.
Uprawnienia wymagane do kierowania hulajnogą elektryczną:

  • 10-18 lat - karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1, T
  • powyżej 18 lat - bez uprawnień
  • zakaz poruszania się na drodze dziecka do 10 lat. Wyjątek stanowi strefa zamieszkania, gdzie dziecko do 10 lat może poruszać się wyłącznie pod opieką osoby dorosłej

Przepisy zabraniają:

  • kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
  • przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów,
  • ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów,
  • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na podnóżkach
  • jazdy po jedni obok innego uczestnika ruchu drogowego
