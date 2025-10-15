Policjanci zatrzymali 26-latkę podejrzaną o zabójstwo. Miała 3,9 promila alkoholu we krwi

26-latka usłyszała zarzut zabójstwa. W chwili zatrzymania miała 3,9 promila
O sprawie informuje komunikat na stronie internetowej Komendy Rejonowej Policji Warszawa V – Bielany, Żoliborz.
Do zatrzymania 26-latki doszło w mieszkaniu przy ul. Broniewskiego w Warszawie. Policjanci z Bielan zostali wezwani tam w związku z rannym mężczyzną, którego zgon wkrótce potwierdziła załoga karetki pogotowia.
Funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej pod nadzorem prokuratora dyżurnego zabezpieczyli miejsce zdarzenia i dokonali szczegółowych oględzin. Jednocześnie zatrzymali obecną w mieszkaniu partnerkę zmarłego mężczyzny. Kobieta w chwili zatrzymania miała 3,9 promila alkoholu we krwi. Na miejscu zdarzenia policjanci zabezpieczyli także nóż, który prawdopodobnie posłużył podejrzanej do dźgnięcia swojego partnera.
26-latka usłyszała zarzut zabójstwa. Na jego postawienie pozwolił materiał dowodowy zebrany przez bielańskich funkcjonariuszy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz.
Kobieta, na wniosek prokuratora, trafiła na 3 miesiące do aresztu tymczasowego. Za popełnione przestępstwo może grozić jej kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.