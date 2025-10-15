Policjanci zatrzymali 26-latkę podejrzaną o zabójstwo. Miała 3,9 promila alkoholu we krwi

26-latka podejrzana o dokonanie zabójstwa została zatrzymana przez policjantów z Bielan. Kobieta, która w momencie zatrzymania miała 3,9 promila alkoholu we krwi, trafiła do aresztu. Grozi jej kara dożywotniego pozbawienia wolności.



O sprawie informuje komunikat na stronie internetowej Komendy Rejonowej Policji Warszawa V – Bielany, Żoliborz.

Reklama Reklama

Policjanci z Bielan zatrzymali 26-latkę podejrzaną o zabójstwo. Kobieta miała 3,9 promila alkoholu we krwi

Do zatrzymania 26-latki doszło w mieszkaniu przy ul. Broniewskiego w Warszawie. Policjanci z Bielan zostali wezwani tam w związku z rannym mężczyzną, którego zgon wkrótce potwierdziła załoga karetki pogotowia.

Funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej pod nadzorem prokuratora dyżurnego zabezpieczyli miejsce zdarzenia i dokonali szczegółowych oględzin. Jednocześnie zatrzymali obecną w mieszkaniu partnerkę zmarłego mężczyzny. Kobieta w chwili zatrzymania miała 3,9 promila alkoholu we krwi. Na miejscu zdarzenia policjanci zabezpieczyli także nóż, który prawdopodobnie posłużył podejrzanej do dźgnięcia swojego partnera.

26-latka podejrzana o zabójstwo partnera. Grozi jej dożywocie

26-latka usłyszała zarzut zabójstwa. Na jego postawienie pozwolił materiał dowodowy zebrany przez bielańskich funkcjonariuszy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz.