Markety Dino to jedna z najszybciej rozwijającej się sieci w Polsce. Do czerwca 2025 roku powstało 2835 sklepów. Już niedługo dwa kolejne zostaną otwarte w Warszawie.



Sieć Dino istnieje na polskim rynku od 1999 roku, kiedy to pierwsze sklepy otwarto na terenie województwa wielkopolskiego. Obecnie ponad 2800 sklepów znajduje się na terenie całej Polski, głównie w średnich i małych miejscowościach. Rozwój sieci trwa. Tylko w tym roku otworzyło się do czerwca już przeszło 100 sklepów. Po wielu latach Dino wkroczy też do Warszawy.

Reklama

Dino w Warszawie. Lokalizacje sklepów

Do tej pory w Warszawie nie było żadnego marketu Dino, ale to ma się zmienić. Od kwietnia 2025 roku trwają prace budowlane na Wilanowie. Najpewniej od 2026 roku mieszkańcy Warszawy będą mogli zrobić zakupy w Dino przy ul. Sytej 140.

To jednak nie koniec, ponieważ znana jest już kolejna lokalizacja, tym razem na Pradze-Północ. Sklep ma powstać przy ul. Kijowskiej 1 w sąsiedztwie znajdującej się tam Biedronki.

Dino tylko w małych miastach?

Choć Dino skupia się głównie na małych oraz średnich miejscowościach, to ma swoje sklepy również w niektórych większych miastach, takich jak Wrocław czy Poznań. Do tej pory sieć nie jest obecna w Krakowie czy Warszawie – choć w przypadku stolicy już niedługo się to zmieni.