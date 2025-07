621 przejść dla pieszych z nowym oświetleniem

Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął przetarg obejmujący 238 przejść w Warszawie. Umowa z innym wykonawcą pomoże oświetlić 358 kolejnych zebr, a na 25 przejściach zrobi się jaśniej dzięki funduszom z budżetu obywatelskiego.



W Warszawie w ostatnich latach zmodernizowanych zostało ponad 2 tys. zebr. Przetarg na budowę kolejnych doświetleń obejmuje 238 przejść w 139 lokalizacjach w 16 dzielnicach.

Doświetlenia przejść dla pieszych w Warszawie

W części obejmującej północne dzielnice ZDM wybrał ofertę firmy Alpida Power z kwotą ok. 2,7 mln zł. W południowych dzielnicach prace wykona firma Light On za niecałe 3,6 mln zł. Wykonawcy po podpisaniu umowy będą mieli 5 miesięcy na modernizację przejść. Prace powinny więc zakończyć się jeszcze w tym roku.

– Warszawa co roku wydaje kilkadziesiąt milionów złotych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Za te pieniądze powstają nowe ronda, sygnalizacje, azyle, elementy uspokojenia ruchu czy oświetlenie. Bezpieczeństwo na drogach od zawsze jest dla nas absolutnym priorytetem – mówi prezydent Rafał Trzaskowski. – Warszawa wyda do 2028 roku na inwestycje związane z poprawą infrastruktury drogowej blisko 300 mln złotych – to największy budżet na ten cel w historii miasta. Łącznie z wydatkami poniesionymi do tej pory, będzie to kwota przekraczająca pół miliarda zł. Działania na poprawę bezpieczeństwa na stołecznych ulicach przynoszą efekty. Liczba ofiar wypadków drogowych jest zdecydowanie niższa od średniej krajowej oraz unijnej i wciąż spada – dodaje.

Doświetlenie przejścia musi być poprzedzone przygotowaniem odpowiednich projektów. Dlatego ZDM podpisał umowę z firmą BPE, która za 740 tys. zł zaplanuje takie projekty dla kolejnych 191 lokalizacji. Dzięki temu dodatkowe oświetlenie pojawi się na kolejnych 358 kolejnych w niemal wszystkich dzielnicach.