Ile osób lata z lotniska Warszawa-Radom? „W czerwcu pięć razy więcej niż w maju”

W czerwcu z Lotniska Warszawa-Radom skorzystało 13 191 pasażerów. Oznacza to niemal pięciokrotny wzrost liczby pasażerów w porównaniu do maja, kiedy to port obsłużył 2 861 podróżnych.



Jak informują pracownicy lotniska, od początku 2025 roku z lotniska skorzystało już 32 038 pasażerów. W czerwcu 2025 r. z lotniska w Radomiu skorzystało mniej osób niż przed rokiem „Zwiększona liczba podróżnych to efekt rozwijającej się siatki połączeń oraz rozpoczynającego się sezonu wakacyjnego. W czerwcu z radomskiego portu wystartowały wyczekiwane rejsy czarterowe i regularne, m.in. do Barcelony, Tirany oraz Prewezy. Połączenia realizowane są zarówno przez PLL LOT, jak i Wizz Air" – opisuje lotnisko. Dla porównania w czerwcu 2024 roku Lotnisko Warszawa-Radom obsłużyło 15 790 pasażerów. „Mimo że tegoroczny wynik jest niższy o około 16,5 proc., bieżący sezon pokazuje stopniowy powrót zainteresowania podróżami z Radomia, a port lotniczy konsekwentnie rozwija swoją ofertę" – podkreśla radomski port lotniczy. Lotnisko otrzymało również zgodę na uruchomienie 10 operacji lotniczych w porze nocnej, co zwiększa jego elastyczność operacyjną i stwarza szansę na dalszy rozwój.