Lotnisko w Modlinie ma już 13 lat. Jakie są plany jego rozwoju?

Trzech przewoźników na lotnisku w Modlinie

Ważny filar rozwoju Modlina stanowi współpraca z linią Ryanair, która zobowiązała się do ponad trzykrotnego zwiększenia ruchu pasażerskiego z obecnych około 1,5 miliona do ponad 5 milionów pasażerów rocznie do 2030 roku. Ryanair planuje zainwestować 400 milionów dolarów, zwiększając flotę bazującą na Modlinie z czterech do ośmiu samolotów, otworzyć do 25 nowych tras oraz stworzyć ponad 200 miejsc pracy. Lotnisko zaś utworzy dodatkowo około 400 miejsc pracy, co przyczyni się do rozwoju lokalnej gospodarki.

Z lotniska Warszawa-Modlin planuje rozpocząć loty węgierska linia niskokosztowa Wizz Air, która wraca tam po 12 latach przerwy. Ten przewoźnik od grudnia 2025 roku uruchomi jedenaście nowych tras do ośmiu krajów, między innymi do Aten, Barcelony, Bergamo, Bergen, Palermo i Sofii. Wizz Air do Modlina przydzieli dwa samoloty Airbus A321neo, dzięki czemu zaoferuje ponad pół miliona miejsc rocznie i stworzy ponad osiemdziesiąt miejsc pracy w tym porcie.

Ponadto linia Air Arabia ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich planuje uruchomienie połączeń do Szardży. Nowa trasa będzie obsługiwana nowoczesnymi samolotami Airbus A320ceo, które są skonfigurowane na przewóz 174 pasażerów. Lot z Modlina do Szardży potrwa około 6 godzin i 30 minut, a rejsy będą odbywać się w godzinach popołudniowo-wieczornych – loty w kierunku ZEA zaplanowano na wieczór, a powrotne późnym wieczorem lub nocą.