Żoliborz zmienia zaniedbane uliczki. Brandysa woonerfem, na Hübnera bezpieczniej i zielono

Dotychczas nieprzejezdna i zarośnięta dziką zielenią ulica, została przekształcona w tzw. woonerf
W ostatnich dniach na terenie Żoliborza Południowego zakończone zostały prace przy dwóch ważnych inwestycjach drogowych, których efekty niebawem zostaną oddane do użytku mieszkańców. Przebudowy ulic Kazimierza Brandysa oraz Zygmunta Hübnera miały na celu nie tylko usprawnienie komunikacji w tej części dzielnicy, ale przede wszystkim stworzenie przyjaznych, bezpiecznych i pełnych zieleni przestrzeni publicznych. Jest to krok w kierunku nowoczesnego planowania miejskiego, w którym funkcjonalność infrastruktury idzie w parze z troską o przyrodę.
Ulica Brandysa przeszła radykalną metamorfozę. Dotychczas nieprzejezdna i zarośnięta dziką zielenią, została ona przekształcona w tzw. woonerf. Jest to rozwiązanie drogowe, w którym priorytet mają piesi, a przestrzeń jest wspólna i bezpieczna dla wszystkich użytkowników. Długość nowo powstałej drogi to około 95 metrów, a szerokość ciągu pieszo-jezdnego waha się od 3,5 m do 6,5 m.
Przestrzeń ta zyskała charakter sprzyjający rekreacji. Oprócz zaledwie sześciu stanowisk postojowych, powstały tu miejsca odpoczynku oraz deptak, który ma zachęcać do spacerów i integracji sąsiedzkiej. Komfort przechodniów poprawia dodatkowo ciąg pieszy o szerokości 1,8 m wykonany po stronie południowej z naturalnej nawierzchni mineralnej. Całość uzupełnia nowa mała architektura: ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci.
Ulica Brandysa przed rewitalizacją
Najważniejszą zmianą jest jednak bogatsza i bardziej różnorodna zieleń, która została wprowadzona po zmodyfikowaniu pierwotnego projektu. Wzdłuż ulicy posadzono więcej grabów pospolitych odmiany 'Fastigiata', które tworzą elegancki szpaler. Dodatkowo, aby zapobiegać monokulturze i sprzyjać bioróżnorodności, wprowadzono nowe gatunki drzew: dwie wierzby płaczące oraz jeden świerk serbski.
W duchu proekologicznym pozostawiono też kłodę po ściętej wierzbie, która ma pełnić funkcję siedliska dla owadów i małych zwierząt. Dzięki temu ulica Brandysa zyskała nie tylko estetyczny i miejski charakter, ale stała się także miejscem przyjaznym dla lokalnej fauny i flory.
Ulica Brandysa po remoncie
Tomasz Mielcarz, zastępca burmistrza Żoliborza, podkreśla, że każda nowa inwestycja drogowa musi teraz wzbogacać przestrzeń o zieleń. Jak zaznaczył: „Różnorodność gatunkowa drzew i krzewów sprawia, że nasze ulice są piękniejsze i bardziej przyjazne naturze, a mieszkańcy zyskują miejsca, w których po prostu dobrze się przebywa”.
Drugi zrealizowany projekt dotyczył ulicy Hübnera, gdzie wybudowano brakujący, ponad 100-metrowy odcinek drogi. Inwestycja ta połączyła istniejące fragmenty ulicy – od Brandysa do ul. Krasińskiego – co zaowocowało spójną i bezpieczną przestrzenią. Nowa jezdnia ma szerokość 5–6 m, a towarzyszy jej chodnik o szerokości 2,5 m. Dzięki tym pracom, komunikacja w tej części dzielnicy stała się znacznie płynniejsza i uporządkowana.
Ulica Hübnera przed rewitalizacją
Podobnie jak w przypadku Brandysa, przy ul. Hübnera duży nacisk położono na zieleń. Projekt nasadzeń, wprowadzany we współpracy z wykonawcą, został ulepszony i spotkał się z pozytywnym odbiorem mieszkańców.
Przy tej inwestycji posadzono 14 drzew klonu zwyczajnego odmiany 'Drummondii' oraz 2 klony polne. Dodatkowo ulica zyskała bogatą szatę krzewów ozdobnych, w tym 552 sztuki róż 'Marathon' i 745 sztuk irgi szwedzkiej 'Coral Beauty'.
Działając konsekwentnie w trosce o naturalne siedliska, przy ul. Hübnera również pozostawiono kłodę po ściętym drzewie – tym razem była to topola – mającą wspierać lokalną bioróżnorodność. Tak znacząca liczba nowych drzew i krzewów sprawiła, że ulica stała się wyraźnie bardziej zielona.
Ulica Hübnera po remoncie - inwestycja połączyła istniejące fragmenty ulicy – od Brandysa do ul. Krasińskiego
Obie inwestycje to kompleksowe projekty. Oprócz nowej nawierzchni i nasadzeń, stworzono także sieci podziemne niezbędne do funkcjonowania infrastruktury. Istotną zmianą jest również nowe oświetlenie ulic i chodników. Połączenie odcinków ul. Hübnera nie tylko usprawniło codzienne poruszanie się, ale także ułatwiło i przyspieszyło dostęp do okolicy dla służb ratunkowych. Prace budowlane zostały już zakończone, a obecnie do finału zmierzają procedury odbiorów technicznych.