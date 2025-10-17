Żoliborz zmienia zaniedbane uliczki. Brandysa woonerfem, na Hübnera bezpieczniej i zielono

Zielone serce inwestycji

Najważniejszą zmianą jest jednak bogatsza i bardziej różnorodna zieleń, która została wprowadzona po zmodyfikowaniu pierwotnego projektu. Wzdłuż ulicy posadzono więcej grabów pospolitych odmiany 'Fastigiata', które tworzą elegancki szpaler. Dodatkowo, aby zapobiegać monokulturze i sprzyjać bioróżnorodności, wprowadzono nowe gatunki drzew: dwie wierzby płaczące oraz jeden świerk serbski.

W duchu proekologicznym pozostawiono też kłodę po ściętej wierzbie, która ma pełnić funkcję siedliska dla owadów i małych zwierząt. Dzięki temu ulica Brandysa zyskała nie tylko estetyczny i miejski charakter, ale stała się także miejscem przyjaznym dla lokalnej fauny i flory.

Tomasz Mielcarz, zastępca burmistrza Żoliborza, podkreśla, że każda nowa inwestycja drogowa musi teraz wzbogacać przestrzeń o zieleń. Jak zaznaczył: „Różnorodność gatunkowa drzew i krzewów sprawia, że nasze ulice są piękniejsze i bardziej przyjazne naturze, a mieszkańcy zyskują miejsca, w których po prostu dobrze się przebywa”.

Ulica Hübnera - spójność komunikacyjna i nowe nasadzenia

Drugi zrealizowany projekt dotyczył ulicy Hübnera, gdzie wybudowano brakujący, ponad 100-metrowy odcinek drogi. Inwestycja ta połączyła istniejące fragmenty ulicy – od Brandysa do ul. Krasińskiego – co zaowocowało spójną i bezpieczną przestrzenią. Nowa jezdnia ma szerokość 5–6 m, a towarzyszy jej chodnik o szerokości 2,5 m. Dzięki tym pracom, komunikacja w tej części dzielnicy stała się znacznie płynniejsza i uporządkowana.

Podobnie jak w przypadku Brandysa, przy ul. Hübnera duży nacisk położono na zieleń. Projekt nasadzeń, wprowadzany we współpracy z wykonawcą, został ulepszony i spotkał się z pozytywnym odbiorem mieszkańców.

Skala nowych nasadzeń

Przy tej inwestycji posadzono 14 drzew klonu zwyczajnego odmiany 'Drummondii' oraz 2 klony polne. Dodatkowo ulica zyskała bogatą szatę krzewów ozdobnych, w tym 552 sztuki róż 'Marathon' i 745 sztuk irgi szwedzkiej 'Coral Beauty'.

Działając konsekwentnie w trosce o naturalne siedliska, przy ul. Hübnera również pozostawiono kłodę po ściętym drzewie – tym razem była to topola – mającą wspierać lokalną bioróżnorodność. Tak znacząca liczba nowych drzew i krzewów sprawiła, że ulica stała się wyraźnie bardziej zielona.

Bezpieczeństwo i funkcjonalność

Obie inwestycje to kompleksowe projekty. Oprócz nowej nawierzchni i nasadzeń, stworzono także sieci podziemne niezbędne do funkcjonowania infrastruktury. Istotną zmianą jest również nowe oświetlenie ulic i chodników. Połączenie odcinków ul. Hübnera nie tylko usprawniło codzienne poruszanie się, ale także ułatwiło i przyspieszyło dostęp do okolicy dla służb ratunkowych. Prace budowlane zostały już zakończone, a obecnie do finału zmierzają procedury odbiorów technicznych.