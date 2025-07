Wizz Air wraca do Modlina. 10 nowych tras w tym roku

Po 13 latach nieobecności, Wizz Air ogłosił powrót na lotnisko Warszawa-Modlin. Roland Tischner, dyrektor ds. operacji w Wizz Air, poinformował o uruchomieniu 11 nowych tras do 8 krajów.



Samoloty węgierskiej linii zaczną latać z Modlina w grudniu 2025 roku. Jak podkreślają jej przedstawiciele, ta decyzja stanowi wyzwanie dla irlandzkiego przewoźnika Ryanair, który dotychczas dominował na podwarszawskim lotnisku.

Reklama

Gdzie poleci Wizz Air z Modlina?

Wizz Air zaoferuje loty z Modlina do Aten w Grecji, Bergamo i Brindisi we Włoszech, Kiszyniowa w Mołdawii, na Maltę, do Palermo we Włoszech, Pafos na Cyprze, Sofii w Bułgarii, Barcelony w Hiszpanii oraz Bergen w Norwegii. Loty na wszystkich tych trasach, z wyjątkiem Alghero, rozpoczną się w grudniu. Operacje do Alghero we Włoszech Wizz Air zainauguruje 31 marca 2026 roku.

Linia lotnicza zadeklarowała, że zaoferuje rocznie ponad 500 tysięcy miejsc w swoich samolotach operujących z Modlina. Wizz Air zapowiedział również utworzenie ponad 80 miejsc pracy w tym podwarszawskim porcie.

Obecnie jedynym regularnym przewoźnikiem operującym z i do Modlina jest niskokosztowy Ryanair. Jednak w sezonie zimowym 2025/2026 rozpoczęcie rejsowych lotów z Modlina do Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich planuje Air Arabia. Pierwszy lot zaplanowano na 20 grudnia 2025, a połączenie ma być realizowane codziennie.