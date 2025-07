Drogowcy planują frezowanie kolejnych sześciu ulic

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił szósty przetarg na frezowanie nawierzchni. Tym razem prace obejmą sześć ważnych ciągów komunikacyjnych w pięciu dzielnicach miasta. Zgodnie z zapowiedziami, nowa nawierzchnia powinna pojawić się na tych ulicach jeszcze w tym roku.



Dwie z sześciu ulic objętych przetargiem znajdują się we Włochach. Na al. Krakowskiej zaplanowano remont dwóch odcinków, zarówno na jezdni zachodniej między ulicami Szyszkową a Sworzniową, jak i na obu jezdniach od ul. Na Skraju do łącznika z ul. Stoicką. Druga ulica to ul. Hynka, gdzie ciężki sprzęt pojawi się na odcinku od al. Krakowskiej do ul. Żwirki i Wigury, remontując jezdnię północną. Prace te stanowią kontynuację wcześniejszych działań, w ramach których wymieniono nawierzchnię na jezdni południowej.

Reklama

Frezowanie przejdzie również ul. Rosoła na sąsiednim Ursynowie. Nowa nawierzchnia pojawi się na wschodniej jezdni między ulicami Ciszewskiego a skrzyżowaniem z ulicami Panoramiczną i Wesołą, które także zostanie wyremontowane. Dodatkowo, w stronę ul. Płaskowickiej – do wysokości bloku przy ul. Nowoursynowskiej 139 – roboty zaplanowano na obu jezdniach.

Frezowanie ulic w Śródmieściu, na Woli i Białołęce

Przetarg obejmuje także remont ul. Słomińskiego w Śródmieściu. Nowy asfalt zostanie położony na południowej jezdni między rondem Zgrupowania AK „Radosław” a Dworcem Gdańskim. Prace będą koordynowane z Tramwajami Warszawskimi, które prowadzą remont torowiska wzdłuż ulicy. Na Woli wyremontowany zostanie fragment ul. Górczewskiej, gdzie frezowanie zaplanowano na obu jezdniach między al. Prymasa Tysiąclecia a skrzyżowaniem – które również zyska nową nawierzchnię – z ulicami Elekcyjną i Deotymy. Ponadto odnowiony zostanie przystanek „Metro Młynów” 02.