Ponad 300 km/h przez Warszawę. Niespodziewany zwrot ws. pirata drogowego

Prokuratura: zagrożenie potencjalne, a nie bezpośrednie

Jak się okazuje, śledczy z warszawskiej Ochoty uznali, że w tym przypadku nie doszło do przestępstwa. Jak podaje radio RMF FM, 33-latek miał odpowiadać za sprowadzenie bezpośredniego zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym. Natomiast według prokuratury zagrożenie, jakie stwarzał, nie było bezpośrednie, a jedynie potencjalne. „To nie wystarcza, by ktoś odpowiadał za przestępstwa, więc sprawę przekazano policji. Teraz kierowca będzie odpowiadał za wykroczenie polegające na przekroczeniu dozwolonej prędkości" – czytamy w artykule.

Z informacji rozgłośni wynika również, że mężczyzna jechał kilkadziesiąt kilometrów na godzinę wolniej, niż wskazywał prędkościomierz na nagraniu. Śledczy ustalili, że kierowca na potrzeby nagrania zamontował nakładkę, która wskazywała prędkość maksymalną samochodu 400 km/h, gdy w rzeczywistości na zegarze krańcowa wartość to 330 kilometrów.

Wkrótce nowe prawo. Ma ukrócić szaleńczą jazdę

Przypomnijmy, iż na początku lipca rząd przyjął projekt przepisów, które zaostrzają kary za brawurową, niebezpieczną jazdę. Wprowadza on karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat za rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa na drodze, przekroczenie dopuszczalnej prędkości co najmniej o połowę na autostradzie lub drodze ekspresowej albo co najmniej dwukrotnie na innej drodze oraz stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby. Oznacza to, że kara więzienia będzie grozić kierowcy, który jedzie np. autostradą z prędkością co najmniej 210 km na godz. albo drogą ekspresową, przekraczając 180 km na godz., jeśli jednocześnie rażąco narusza zasady bezpieczeństwa oraz zagraża swoim zachowaniem bezpieczeństwu innej osoby.