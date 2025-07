Pijani nastolatkowie awanturowali się w tramwaju. Grozili śmiercią motorniczemu

Policja przypomina: Wakacje nie zwalniają z odpowiedzialności za dzieci

Przy okazji zdarzenia warszawscy policjanci przypominają o tym, że wakacje nie zwalniają rodziców z odpowiedzialności za dzieci. Dla tych ostatnich przerwa w obowiązkach szkolnych jest czasem wypoczynku i większej swobody. Nigdy jednak, jak podkreśla policja, nie może być okresem pozbawionym nadzoru ze strony dorosłych.

Małe dzieci zawsze powinny znajdować się pod czujnym okiem dorosłego opiekuna. To one bowiem są najbardziej narażone na to, że się zagubią, padną ofiarą przestępstwa lub groźnego w skutkach wypadku losowego.

Policja podkreśla również, jak ważne dla bezpieczeństwa dzieci jest kontrolowanie tego, co robią oraz z kim spędzają czas. Nieodpowiednie towarzystwo może przyczynić się do wielu niebezpiecznych sytuacji oraz niezgodnych z prawem zachowań.

„Pamiętaj, nic nie zastąpi bezpośredniego, szczerego kontaktu z dzieckiem, codziennej uwagi i rozmowy. Poświęć mu swój czas, swoje zainteresowanie, okaż, że jest dla Ciebie bardzo ważne. Rozmawiaj ze swoim dzieckiem i bądź uważnym słuchaczem. Wykorzystaj wakacyjny czas na zacieśnienie więzi rodzinnych, na poprawę relacji zaburzonych w ferworze codziennych obowiązków” – przypominają policjanci.