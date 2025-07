W warszawskim zoo urodził się kolejny maluch. Ruszył konkurs na jego imię

Wikunie zamieszkują wysokogórskie tereny Andów – od 3 700 do nawet 5 800 m n.p.m. Wykształciły bardzo gęste futro chroniące przed zimnem i niezwykle duże serce (do 50 proc. większe niż u innych ssaków tej wielkości), co ułatwia pobieranie tlenu z rozrzedzonego powietrza.

Futro wikuni jest najdroższym i najbardziej pożądanym surowcem włókienniczym na świecie – jest ekstremalnie miękkie i cienkie. Można je pozyskiwać z danego osobnika tylko raz na trzy lata, a tradycyjnie mogą być strzyżone jedynie osobniki żyjące na wolności. Wełna ta dawniej była zarezerwowana wyłącznie dla inkaskich władców.