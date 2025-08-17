22.4°C
Życie Warszawy

Akcja krwiodawstwa na Mokotowie. Gdzie oddać krew w Warszawie?

Publikacja: 17.08.2025 11:50

Na co dzień krew można oddawać w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA przy ul. Wołowskiej 13

Foto: Adobe Stock

W czwartek, 21 sierpnia, mieszkańcy Mokotowa będą mieli okazję, by podzielić się najcenniejszym darem – własną krwią.

W Domu Kultury KADR przy ulicy Rzymowskiego 32 w godzinach od 8:00 do 13:00 będzie działał specjalny punkt poboru krwi, w którym każdy spełniający wymogi może oddać krew i w ten sposób pomóc potrzebującym.

– Zachęcam wszystkich do udziału w tej ważnej akcji – mówi Rafał Miastowski, burmistrz Mokotowa. – To nie tylko wyraz obywatelskiej troski, ale także realna pomoc dla osób, które każdego dnia potrzebują transfuzji.

Gdzie w Warszawie można oddać krew?

Na co dzień krew można oddawać w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA przy ul. Wołowskiej 137, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-13:00.

– Krew to lek, którego nie da się wyprodukować ani zastąpić żadnym innym środkiem – podkreśla radna Mariola Niczyporuk. – Już 450 ml oddanej krwi może uratować czyjeś zdrowie i życie. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wszyscy, którzy to mogą, regularnie dzielili się tym bezcennym darem.

Kto może zostać dawcą ktwi?

Aby zostać dawcą, trzeba spełnić kilka podstawowych wymogów: mieć od 18 do 65 lat i ważyć nie mniej niż 50 kilogramów. Nie mogą też występować choroby lub stany dyskwalifikujące, które uniemożliwiałyby bezpieczne oddanie krwi.

Organizatorami akcji są Klub Honorowych Dawców Krwi PCK S.R.O. Warszawa, Urząd Dzielnicy Mokotów oraz Dom Kultury KADR. Zapowiedź wydarzenia spotkała się z pozytywnym odzewem, a organizatorzy liczą na szeroki odzew mieszkańców.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

