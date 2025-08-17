Modernistyczny biurowiec Leykama zagrożony

Kontrowersyjny projekt nadbudowy modernistycznego biurowca przy ulicy Świętej Barbary 1 w Warszawie wchodzi w nową fazę. Inwestor, pomimo wcześniejszej odmowy, złożył kolejny wniosek, tym razem proponując budowę 80-metrowej wieży.



Plany inwestora wzburzyły wielu społeczników, wywołały także stanowczy sprzeciw Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Organizacja alarmuje, że plany dewelopera zniszczą unikalny charakter urbanistyczny tej części Śródmieścia.

Władze Warszawy odrzuciły pierwszą koncepcję przebudowy w maju 2024 roku, uznając, że narusza ona przepisy budowlane i zaburza miejski układ przestrzenny. Foto: Mateusz Błażkow

Od pierwotnego wniosku do wizji szklanej wieży

Spółka Barbary 1 Invest, powiązana z grupą kapitałową Radius Projekt, już wcześniej próbowała przekształcić historyczny biurowiec. W pierwszym wniosku planowano nadbudowę czterokondygnacyjnego budynku o kolejne cztery piętra, co podwoiłoby jego wysokość z 14,02 m do 27,20 m. Władze Warszawy odrzuciły tę koncepcję w maju 2024 roku, uznając, że narusza ona przepisy budowlane i zaburza miejski układ przestrzenny.

Mimo niepowodzenia, inwestor wrócił z nową, jeszcze bardziej ambitną wizją. Złożony w marcu 2025 roku wniosek zakłada przekształcenie obiektu w kompleks mieszkalno-hotelowy z usługami i garażem podziemnym, a przede wszystkim z nową dominantą sięgającą aż 80 metrów. Takiej wysokości nie osiąga żaden z okolicznych gmachów, a można ją porównać do charakterystycznego gmachu ze ściętym dachem przy ulicy Chmielnej 89. Łatwo zrozumieć, że taki rozmiar nowego obiektu budzi obawy o zachowanie dotychczasowej skali i proporcji.