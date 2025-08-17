Nowe władze Warszawskiego Forum Doktorantów

Michał Winczek, Katarzyna Pawlak i mgr inż. Martyna Nowicka weszli w skład nowych władz Warszawskiego Forum Doktorantów



Podczas zebrania na Politechnice Warszawskiej WFD dokonało wyboru nowych przedstawicieli, którzy będą reprezentować środowisko doktorantów z warszawskich jednostek naukowych w najbliższych latach.

Reklama

Reprezentacja doktorantów z warszawskich jednostek naukowych

Na przewodniczącego Forum wybrano mgr. Michała Winczka, wcześniej wiceprzewodniczącego Zarządu Samorządu doktorantów. Funkcję wiceprzewodniczącej ds. współpracy objęła mgr Katarzyna Pawlak z Samorządu Doktorantów IChF PAN, natomiast wiceprzewodniczącą ds. projektów i promocji pozostaje mgr inż. Martyna Nowicka z Samorządu Doktorantów IMDiK PAN.

Wybory były efektem ustąpienia z funkcji dotychczasowych władz, m.in. przewodniczącej mgr inż. Pauliny Surmacz oraz wiceprzewodniczącego ds. współpracy mgr. Łukasza Subramaniana.

Czym jest Warszawskie Forum Doktorantów?

Warszawskie Forum Doktorantów to dobrowolne i niezależne porozumienie zrzeszające doktorantów z głównych warszawskich uczelni i jednostek naukowych, takich jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), Politechnika Warszawska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Chemii Fizycznej PAN oraz Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.