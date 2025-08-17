22.4°C
Życie Warszawy

Nowe władze Warszawskiego Forum Doktorantów

Publikacja: 17.08.2025 14:51

WFD jest miejscem, gdzie doktoranci mają możliwość współpracy, dzielenia się pomysłami oraz wspólnego działania na rzecz poprawy jakości warunków kształcenia i pracy naukowej

Foto: Facebook/Warszawskie Forum Doktorantów

rbi
Michał Winczek, Katarzyna Pawlak i mgr inż. Martyna Nowicka weszli w skład nowych władz Warszawskiego Forum Doktorantów

Podczas zebrania na Politechnice Warszawskiej WFD dokonało wyboru nowych przedstawicieli, którzy będą reprezentować środowisko doktorantów z warszawskich jednostek naukowych w najbliższych latach.

Reprezentacja doktorantów z warszawskich jednostek naukowych

Na przewodniczącego Forum wybrano mgr. Michała Winczka, wcześniej wiceprzewodniczącego Zarządu Samorządu doktorantów. Funkcję wiceprzewodniczącej ds. współpracy objęła mgr Katarzyna Pawlak z Samorządu Doktorantów IChF PAN, natomiast wiceprzewodniczącą ds. projektów i promocji pozostaje mgr inż. Martyna Nowicka z Samorządu Doktorantów IMDiK PAN.

Wybory były efektem ustąpienia z funkcji dotychczasowych władz, m.in. przewodniczącej mgr inż. Pauliny Surmacz oraz wiceprzewodniczącego ds. współpracy mgr. Łukasza Subramaniana.

Czym jest Warszawskie Forum Doktorantów?

Warszawskie Forum Doktorantów to dobrowolne i niezależne porozumienie zrzeszające doktorantów z głównych warszawskich uczelni i jednostek naukowych, takich jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), Politechnika Warszawska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Chemii Fizycznej PAN oraz Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.

Celem Forum jest reprezentowanie interesów doktorantów, wspieranie ich samorządności, integracja środowiska oraz wymiana doświadczeń pomiędzy doktorantami różnych uczelni i jednostek badawczych. WFD aktywnie angażuje się w organizację wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych, seminariów, konferencji oraz szkoleń, które mają na celu zarówno rozwój naukowy, jak i społeczny doktorantów.

Forum jest miejscem, gdzie doktoranci mają możliwość współpracy, dzielenia się pomysłami oraz wspólnego działania na rzecz poprawy jakości warunków kształcenia i pracy naukowej. Dzięki temu Warszawskie Forum Doktorantów staje się silnym głosem młodego środowiska naukowego stolicy, dbającym o budowanie solidarności oraz rozwoju kariery naukowej doktorantów.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

