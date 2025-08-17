Nowe władze Warszawskiego Forum Doktorantów

WFD jest miejscem, gdzie doktoranci mają możliwość współpracy, dzielenia się pomysłami oraz wspólnego działania na rzecz poprawy jakości warunków kształcenia i pracy naukowej
Podczas zebrania na Politechnice Warszawskiej WFD dokonało wyboru nowych przedstawicieli, którzy będą reprezentować środowisko doktorantów z warszawskich jednostek naukowych w najbliższych latach.
Na przewodniczącego Forum wybrano mgr. Michała Winczka, wcześniej wiceprzewodniczącego Zarządu Samorządu doktorantów. Funkcję wiceprzewodniczącej ds. współpracy objęła mgr Katarzyna Pawlak z Samorządu Doktorantów IChF PAN, natomiast wiceprzewodniczącą ds. projektów i promocji pozostaje mgr inż. Martyna Nowicka z Samorządu Doktorantów IMDiK PAN.
Wybory były efektem ustąpienia z funkcji dotychczasowych władz, m.in. przewodniczącej mgr inż. Pauliny Surmacz oraz wiceprzewodniczącego ds. współpracy mgr. Łukasza Subramaniana.
Warszawskie Forum Doktorantów to dobrowolne i niezależne porozumienie zrzeszające doktorantów z głównych warszawskich uczelni i jednostek naukowych, takich jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), Politechnika Warszawska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Chemii Fizycznej PAN oraz Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.
Celem Forum jest reprezentowanie interesów doktorantów, wspieranie ich samorządności, integracja środowiska oraz wymiana doświadczeń pomiędzy doktorantami różnych uczelni i jednostek badawczych. WFD aktywnie angażuje się w organizację wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych, seminariów, konferencji oraz szkoleń, które mają na celu zarówno rozwój naukowy, jak i społeczny doktorantów.
Forum jest miejscem, gdzie doktoranci mają możliwość współpracy, dzielenia się pomysłami oraz wspólnego działania na rzecz poprawy jakości warunków kształcenia i pracy naukowej. Dzięki temu Warszawskie Forum Doktorantów staje się silnym głosem młodego środowiska naukowego stolicy, dbającym o budowanie solidarności oraz rozwoju kariery naukowej doktorantów.